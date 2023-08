«Seguiremos consensuando reformas que surgen de la experiencia del docente al frente de un aula»

Entre tanta incertidumbre post Primarias; la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires sigue con su proyecto de reformar la escuela secundaria; cuyo diseño curricular no da respuestas a las demandas del mercado laboral y de los propios alumnos.

Luego del receso invernal, la Jefatura Distrital confirmó que continuarán las reuniones con directivos de colegios para definir nuevos programas y materias como parte de una consulta popular provincial en cada uno de los distritos bonaerenses; más allá de las Primarias.

La propia Dirección Provincial de Educación Secundaria ha lanzado una nueva consulta a directivos de escuelas para definir nuevos programas y materias con el objetivo de actualizar las escuelas a las realidades de los alumnos y alumnas y también la incorporación de nuevos ejes pedagógicos.

“La idea es realizar un balance del plan de estudio vigente, que se modificó en el año 2006 y que ahora necesita una revisión. Actualmente tenemos una secundaria obligatoria de 6 años y que presenta distintas orientaciones en los últimos 3 años, llamado ciclo superior. Pero como todo es dinámico, se realizará un balance para ver los aspectos positivos y aquellos que no lo están siendo para los propios alumnos. También se incluirá en este balance a los docentes y directivos y, en función de ello, proceder al armado participativo de un diseño curricular modificado y actualizado”, expresó el Inspector en Jefe Distrital, Marcelo Sánchez.

Las actualizaciones que pretenden introducir son tres esenciales; materias vinculadas a la cultura digital, a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la educación ambiental; además de otras temáticas que no están presentes en el programa de estudio actual y que desean profundizar como la comprensión de textos.

A partir de la propuesta provincial, el Inspector en Jefe distrital, Marcelo Sánchez, se está reuniendo con directivos de 22 escuelas secundarias comunes, sin especialidad técnica ni agraria, con este fin. Además de otras 8 escuelas de gestión privada.

El objetivo es, por un lado; detallar las modificaciones que piensan desarrollar desde la provincia y, a la par, consultar a los directivos propuestas de base para elevar a la dirección provincial.

Para ello se han preparado una serie de encuentros denominados “conversaciones pedagógicas”, a lo largo de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires.

“Seguiremos consensuando reformas que surgen de la experiencia diaria de un docente al frente de un aula. Revisaremos las formas de trabajo y pretendemos que los alumnos trabajen por materias comunes”, concluyó el funcionario provincial.

El Inspector en Jefe Distrital, Marcelo Sánchez.

