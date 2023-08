Ganó Independiente y quedó cerca del bicampeonato

Independiente se adueñó del primer partido de la serie final del Campeonato Oficial de primera división organizado por la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana al derrotar a Club Unión por 62 a 53.

El encuentro, que se jugó en la noche del martes en el gimnasio «Omar Olguin» contó con un gran marco de espectadores, tal como había sucedido el año anterior en la final que el elenco de Independiente se consagrara campeón (en aquella oportunidad superando a Honor y Patria de Capilla del Señor).

Raul Imosi, Mariano Imosi y Joaquín Albertinski fueron los árbitros de éste encuentro que tuvo a Juan Martín Ibarra (Unión) y Bruno Carugatti (In dependiente) como máximos goleadores con 17 puntos ca da uno. Independiente ahora está 1-0 en la serie y la revancha irá mañana en el Club Paraná.

EL PARTIDO

Independiente tuvo diez minutos, en cada inicio de período, muy buenos que le alcanzó para ganarle a un equipo de Unión que sobre el final del cotejo intentó reaccionar.

Luego de un arranque favorable a Unión (4-8 a los 4 minutos) Independiente comenzó a hacerse dueño del juego a partir de buenas defensas.

Fue positivo el ingreso de Bruno Pracchia aportando soluciones al ataque (5 puntos) y así fue como el local sacó una diferencia de 10 puntos (20-10 a los 9 minutos).

A Unión se le cerró el aro en la segunda mitad de ese primer cuarto (1 de 5 en triples) y se fue al descanso perdiendo por 9 puntos (21-12).

En el segundo cuarto Unión, con mucho esfuerzo, fue achicando la diferencia (29-27 llegó a estar a los 8 minutos) mejorando más que nada el tiro de tres puntos (To más Ríos 2 triples y Seba Ferreyra 1). Fue Independiente el que tuvo bajos porcentajes de aciertos en tiros de cancha (6 de 13 en dobles y 0 de 5 en triples) pero cerró bien ese cuarto para tener una luz de 5 puntos de diferencia (34-29).

El partido comenzó a definirse (si no lo logró definitivamente) en el tercer cuarto. Independiente dominó claramente esos diez minutos (21-8 terminó el tercer cuarto) con una gran labor de Franco Marrone en ofensiva (aportó 11 puntos) ante un equipo que volvió a tener problemas en ata que, con muchos tiros errados (2 de 7 en triples). En el último parcial Independiente ganaba por 20 puntos (59-39 a los 5 minutos) y recién ahí Unión reaccionó.

En esos cinco minutos finales el resultado parcial fue 3-14 para el conjunto visitante que no le alcanzó para dar vuelta el tablero y así Independiente festejó el triunfo.

Un triunfo que no solo lo pone adelante en la serie (y muy cerca del bicampeonato) sino que también logra mantener el invicto que ya se extiende a 19 encuentros.

Ezequiel Martínez gana en la zona interna y anotará el doble de Independiente. Franco Marrone con la pelota ante la defensa que impone Jerónimo Massarini

