La Escuela Técnica Nº1 celebró sus 75 años

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica Nº1 celebró el 75º aniversario de esta entidad protagonista en la formación de varias generaciones de alumnos y alumnas que egresaron de sus pasillos. En el día de ayer, esos pasillos se encontraban colmados de directivos, docentes, alumnos y ex alumnos que se organizaron para celebrar este nuevo cumpleaños que, en realidad fue el pasado 8 de junio, pero los directivos decidieron celebrarlo en el Día del paso a la inmortalidad de José de San Martín. El acto contó con dos partes, una formal y otra informal, donde participaron alumnos de la entidad. Como un guiño del destino, el acto comenzó a las 15:15, lo cual para los numerólogos es sinónimo de suerte y buenos augurios. Todas las personas presentes eran recibidas por los propios alumnos en la puerta del establecimiento y luego los acompañaban a sus asientos en el SUM del colegio, el cual quedó “chico”. En primera instancia se iba a desarrollar el acto en el patio del establecimiento pero las lluvias obligaron a realizarlo en el interior. Luego de la bienvenida oficial se hizo un repaso por la rica historia de la escuela, desde aquel 21 de noviembre de 1947 que, con la gestión de Valerio Rouggier, diputado nacional por Zárate y autor del proyecto, comenzó a gestarse el “indu”. Acto seguido, se convocó a un minuto de silencio por el docente Hugo Beltrami, que murió a los 83 años el pasado miércoles. Y también este minuto de silencio incluyó a todos los ex directivos, ex docentes y ex alumnos fallecidos. Posteriormente, se saludó a las autoridades presentes, al Inspector Regional, Carlos Lopetegui; al Inspector en Jefe Distrital, Marcelo Sánchez; inspectores areales, ex docentes, alumnos y directivos y al presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla. También estuvo presente la diputada nacional, Agustina Propato; y el concejal, Marcelo Matzkin, ambos candidatos a intendente. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando ingresaron las Banderas de Ceremonia y también la Bandera Institucional de la entidad, portada por la primera promoción de egresados del colegio; Horacio Saavedra, Angel Simeone, Juan Carlos Rivelli y Teófilo Kirch. También acompañaron la ceremonia las banderas de la Técnica 2, 3, 4 y 5 de la ciudad. Como así también los institutos de formación profesional 401, 402, el Instituto de Formación Técnica y Docente 85 y el instituto 187. Promediando el acto formal, el alumno de la promoción 2022, Gonzalo Velázquez, entonó el Himno Nacional Argentino y hubo palabras alusivas a la figura de José de San Martín; “esta entidad comparte los mismos valores que nuestro Padre de la Patria. Contribuir al progreso de nuestra sociedad. Viva el General José de San Martín y felices 75 años de este colegio”, expresó la locutora.

“ESTA ESCUELA ES UNA INSIGNIA”

La directora del establecimiento, Alejandra Hutter, compartió unas palabras muy emotivas en su discurso. “Cuando en abril del año pasado me dijeron de asumir como directora, miles de mariposas me recorrieron el estómago. Yo era docente de taller y laboratorio y, la verdad, es que no me arrepiento de nada. El que no arriesga no gana, y asumir un nuevo rol fue un gran aprendizaje. Asumí consciente de las dificultades del colegio pero también con la confianza de que un gran equipo me acompaña. Hoy me siento agradecida de haber formado un equipo tan fuerte de docentes, auxiliares y familias. Cada día aprendemos de nuestros errores y de nuestros logros. Trabajar con estos estudiantes me llena de alegría porque estamos formando técnicos competentes y personas íntegras y empáticas. Ellos nos demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta”, reflexionó, emocionada, la directora. “Esta escuela es una insignia, es un sentimiento arraigado en nuestros corazones. Ha sido testigos de incontables momentos y quienes nos acompañan hoy atestiguan cuán significativa es esta escuela. En un discurso es imposible abarcar toda la historia de esta escuela pero hoy, en este momento de reflexión, nuestras palabras se tejen de gratitud a la comunidad de Zárate y a toda la comunidad educativa de esta querida escuela”, concluyó Alejandra Hutter.

DANZAS Y RECONOCIMIENTOS

Los actuales alumnos del establecimiento fueron los protagonistas de la segunda parte del acto, quienes bailaron una chacarera y un gato. Los alumnos y alumnas que bailaron fueron; Agostina Azuaga, Zamir Herrera, Pilar Ibarra, Giovani Lopez Camello, Abril Benítez, Isaias Diaz, Morena Castro, Agustín Rodríguez, Florencia Alvarez, Roman Montiel, Irina Borba, Kevin Vera, Uma Vidal, Juan Carlos Reinoso, Nicanor Alvarez, Karina Taborda (preceptora), y los profesores Juan Carlos Rosa y Karina Saenz. También hubo un acto de bombo y boleadoras y la alumna Rocío Belén Grizzia bailó una zamba y chacarera “estilizada”. Finalmente, la alumna Agustina Pugliese, de la agrupación Alma de Tango; bailó cerrando el acto.

Fue un emotivo acto con alumnos, ex alumnos de la primera promoción, autoridades y directivos.

Alumnos de la Promoción 1970 descubrieron una placa por cumplirse en el 2020 (año de pandemia) 50 años de egresados del Colegio Industrial.

Comparte esto: Twitter

Facebook