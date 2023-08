Matzkin anunció quién será su secretario de Salud en caso de llegar al gobierno municipal

El candidato a Intendente por Juntos, Marcelo Matzkin, presentó a quien será su Secretario de Salud en caso de llegar al Municipio de Zárate. El Doctor Ricardo Iglesias será quién estará a cargo de tan importante área municipal.

“Para nosotros es muy gratificante poder seguir sumando personas con capacidad y con valores a nuestro proyecto. En este caso tenemos el agrado de que el Doctor Ricardo Iglesias se incorpore a nuestro grupo de trabajo para ser nuestro Secretario de Salud”, dijo Marcelo Matzkin.

Matzkin aprovechó la oportunidad para recordar su plan de descentralizar la salud de Zárate: “Vamos a descentralizar la atención de la salud y para ello nosotros vamos a reestablecer la atención primaria de la salud en los barrios y en el Hospital Favaloro, para que el Hospital Zonal Virgen del Carmen ya no colapse y puede atender los casos más graves”, expresó.

“La atención primaria debe de estar cerca del vecino. No podemos seguir soportando un hospital intermedio sin médicos ni enfermemos suficientes, nosotros vamos a jerarquizar el trabajo del profesional de la salud, para que tenga ganas y siento orgullo de trabajar en Zárate”, dijo el candidato de Juntoss.

Matzkin también recordó que su plan de salud incluye “no sólo la atención pública, sino que también vamos a fomentar la llegada de otras instituciones de la salud que den trabajo y atención a más zarateños” recordando que “hace años no se instala una clínica o un centro de salud en Zárate, cuando tiempo atrás esta situación era diferente”.

Tras su victoria en las PASO y consolidación como el referente de Juntos, Marcelo Matzkin y su equipo ratificaron que no descansan, continúan trabajando y llevando sus propuestas a los vecinos de cara al mes de octubre. “Estamos convencidos de que en Zárate el cambio está cada vez más cerca”, finalizó Matzkin.

