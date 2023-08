Se recordó a San Martín en un nuevo aniversario de su Paso a la Inmortalidad

En el 173º aniversario del fallecimiento del hombre que soñó y luchó por una América libre, el Municipio de Zárate y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Zárate rememoraron la vida y obra del héroe de la Patria. A pesar del mal clima, que impidió la realización del tradicional acto en la plazoleta contigua al Palacio Municipal, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zárate, Juan Manuel Arroquigaray, junto a Virginia De Paolo, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Zárate, entidad que difunde el legado del prócer, dedicaron unas breves palabras. “Es un día muy importante para todos los argentinos y gran parte de Latinoamérica, en el que recordamos el Paso a la Inmortalidad del Libertador Gral. San Martín. Una persona excelente, tanto en su calidad humana como en todo lo que llevó adelante y en muchas de sus ideas, que hasta el día de hoy debemos rescatar y seguir sosteniendo”, señaló el secretario de Gobierno. Por su parte, la presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana repasó la vida de José de San Martín, una figura clave para la concreción y la consolidación de la independencia política argentina, que también contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de Chile y del Perú. En definitiva, un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos americanos.

«LA FIGURA DEL LIBERTADOR, SIGUE SIENDO INAGOTABLE FUENTE DE REFLEXION PARA TODOS»

Virginia De Paolo expresó: “Para nosotros siempre es un orgullo y un honor recordarlo en este día especial. Su vida fue tan intensa que es casi inabarcable poder relatarla en pocas palabras”. Y agregó en referencia al político y militar: “San Martín tenía una proyecto claro, honestidad en su labor y mucha disciplina. Pensó siempre en la unidad de los pueblos, él decía que era necesaria porque si no seríamos siempre esclavos. Privilegió el bien común por sobre los personalismos para reforzar el movimiento independentista que vivía América. Y los demostró con hechos ya que luego de la entrevista con Bolívar en Guayaquil, entendió que debía dar un paso al costado y no generar un conflicto que pudiera poner en riesgo los logros que ya se habían alcanzado en la región. Superó lo individual para pensar en lo colectivo, en formar repúblicas soberanas, en proyectar el futuro». «¡Qué lección para la historia!, para las generaciones que le sucedemos. Es por eso que la figura del Libertador, sigue siendo inagotable fuente de reflexión para todos, no solo para quienes estudiamos su trayectoria, admiramos sus valores y su ética personal, sino para todos los argentinos, que se deben entusiasmar en la idea que sin proyecto y organización, honestidad y coraje, no hay futuro”, finalizó.

Virginia De Paolo y Juan Manuel Arroquigaray. El mal clima impidió la realización del acto en la plazoleta contigua al Palacio Municipal, donde se colocaron ofrendas florales.

Comparte esto: Twitter

Facebook