“Agustina Propato es la esperanza de nuestros vecinos de empezar a vivir en un Zárate moderno, ordenado y con integración social”

El dirigente peronista de Unión por la Patria, Miguel Morano, dialogó con LA VOZ luego de las PASO del domingo y evaluó los resultados, entre otros temas.

¿Que votó la gente el domingo pasado?

Primero quiero agradecerles a todos los ciudadanos de Zárate, Lima, Escalada y Zona de Islas por la conducta cívica y republicana ejemplar que demostraron ejerciendo el derecho al voto el día 13 de agosto. También felicito a todas las fuerzas políticas que participaron de la contienda electoral en el cual se pudo advertir el respeto de unos hacia otros más alláde representar ideas distintas y de los resultados que se dieron en los tres niveles, tanto en Nación, Provincia y a nivel Municipal, de la misma manera que destaco el trabajo serio y eficiente que llevaron a cabo las autoridades de fiscalización como presidentes de mesa,vocales y los fiscales de cada Partido Político.

Ahora yendo a tu pregunta, creo que hay diferentes niveles de análisis político, la gente en Zárate se expresó claramente hacia un cambio, y que ese cambio lo lleva adelante la Dra. Agustina Propato como futura intendenta, más todo su equipo de vecinos profesionales, docentes, dirigentes, trabajadores y trabajadoras que la acompañamos en la lista de concejales y concejeros escolares desde Unión por la Patria, ya que fue la más votada a nivel local para la categoría “Intendente”.

En la Provincia de Buenos Aires Axel Kicilof ganó claramente y la sociedad sigue acompañando su gestión, ya que están a la vista los buenos resultados. Y a nivel nacional la sociedad expresó su lógico descontento por la situación económica que todos estamos padeciendo.

¿Crees que va ser difícil que el gobierno nacional llegue con competitividad electoral para las elecciones generales de octubre?

Por supuesto que va a ser difícil, pero no imposible. Tengo mucha esperanza que el ciudadano de a poco vaya tomando conciencia de lo que nuestra sociedad va a discutir en este octubre y no me caben dudas que Sergio Massa como mínimo va a poder competir en la segunda vuelta para dirimir en noviembre qué modelo de país queremos. Por un lado tenemos dos expresiones bien corridas a la derecha que representan Millei y Bullrich y que básicamente cualquiera sea el color ,violeta o amarillo, plantean lo mismo , ajuste fiscal, apertura indiscriminada de la economía y blindaje financiero con endeudamiento externo básicamente con el FMI. Destaco algo, ahora dicen lo que van a hacer, no lo ocultan, obviamente estoy en todo en desacuerdo pero ellos creen que de la crisis se sale con esta receta de ajuste fiscal , achicamiento del sector productivo llámese el viejo esquema ortodoxo, modelo que cierra con la criminalización de la protesta social al igual que la última etapa de la convertibilidad, más concretamente la Alianza Cavallo, De la Rúa y sus representantes actuales.

Sabemos que ahora la gente la está pasando mal, no hay salario que alcance, los precios suben al 6 o 7 % mensual y la inflación parece no mermar. Bueno, estamos en deuda, pero confío en el equipo económico de Sergio Massa y tengo la certeza que los argentinos van a seguir acompañando un proyecto de país sensato, equilibrado y que trabaje en conjunto con todos los sectores de la sociedad para ir revirtiendo de a poco esta crisis económica con diálogo con los docentes, con las cámaras empresarias, con las pymes, con los trabajadores, con los comerciantes, porque la salida de nuestra Nación hacia el desarrollo y el crecimiento económico no es desde postulados pétreos como «hay que ir a fondo, a todos o nada , ellos o nosotros», eso ya lo vivimos y no se llegó a buen puerto, al tiempo que debemos respetarnos entre todos y escucharnos para poder ir construyendo soluciones conjuntas traducidas en políticas de Estado a 30 o 40 años y para eso necesitamos hombres y mujeres de consenso y de diálogo que tengan una mirada amplia de las relaciones internacionales para poder insertarnos al mundo y poder ir ganando mercados y nuestras empresas puedan competir e invertir para generar valor. Massa es un hombre de diálogo y de consenso, ojalá y por el bien del país las otras dos expresiones liberales hagan lo mismo, porque así lo requiere este momento histórico.

¿Que votó la oposición?

Hoy, con el diario del lunes como se dice, no veo a un votante de Rodríguez Larreta votando a Patricia Bullrich o a Milei. y me parece que hay un alto sector de votantes que no participó en las PASO pero va a ir a votar en las elecciones generales de octubre, ese voto tiene más que ver con ideas de centro, con un país que resuelva sus contiendas desde la confrontación de ideas distintas pero aceptando a aquel que piensa distinto y que ese modelo de país defienda derechos. Ese electorado que no fue a votar seguramente se va a expresar en las urnas en defensa de sus propios intereses y en defensa de los derechos de los trabajadores, los profesionales, comerciantes, empresarios, pymes porque no creo que se esté de acuerdo con cerrar el Banco Central , cosa que no pasa en ningún país desarrollado, tampoco creo que mucha gente esté de acuerdo con un Blindaje financiero como sucedió en el gobierno de la Alianza allá por el 2000.

Hace muchotiempo que te dedicas a la política, fuiste dirigente del PJ, Secretario de Estado, candidato a concejal como en la actualidad, funcionario, pero desde 2007 en Zarate no gobierna el justicialismo ¿Qué opinión te merece esa situación?

Voy a hacer una descripción de la realidad actual y futura inmediata desde mi humilde opinión: el 10 de diciembre de 2023 Agustina Propato asume como intendenta de la ciudad porque es la esperanza de todos nuestros vecinos para empezar a vivir en una ciudad ordenada, moderna y con integración social y para ello cuenta con un gran equipo técnico, profesional y dirigencial más el apoyo político de todos los sectores de Unión por la Patria, de sectores independientes y del Partido Justicialista con la conducción de Leandro Matilla para sentar las bases del triunfo en las PASO y con la mejor candidata que podamos tener como los es Agustina. Y de esa manera poder plantear las políticas públicas correctas y dar pronta solución a los temas que más padece nuestra gente como el problema de la infraestructura de las calles, la salud, el ordenamiento social, la seguridad. Aparte cuenta con el apoyo del Gobernador Kicilof y todo su equipo, a la vez que es garantía de celeridad para que los ciudadanos en un tiempo prudencial vean reflejados en soluciones concretas en el día a día.

Tema medular para la Argentina. ¿Cómo ves el comportamiento de las variables macroeconómicas en este año electoral?

Los índices de inflación hasta ahora mantienen una suba mensual promedio del 6 y 7%, los salarios corren de atrás, el Banco Central no pudo incorporar a sus reservas 20 milmillones de dólares producto de la sequía, pero de a poco vamos a un orden fiscal de las cuentas públicas que es condición para que Argentina vuelva al sendero de la estabilización monetaria y el crecimiento económico. Se dieron los primeros pasos fundamentales para empezar a conducir esta crisis y poder contenerla, ya que el orden político que se puede observar desde el Ministerio de Economía fue reorganizando la mala gestión del Ministro Guzmán. Estoy seguro que en unos días más se plantearán medidas paliativas para enfrentar la devaluación de la moneda del 20% con un acuerdo de precios, pero esta vez con sanciones a los incumplidores. Argentina necesita de políticos responsables pero los empresarios deben acompañar en estos momentos en que la sociedad la está pasando mal.

Miguel Morano dialogó con LA VOZ.

