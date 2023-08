Muchos estudiantes zarateños tienen que “volver a viajar” por los altos alquileres de CABA

El mercado local se encuentra saturado y “caro”; así lo definieron los martilleroszarateños a raíz de una ley que permita beneficiar a los propietarios y a los inquilinos y así mejorar el presente del sector inmobiliario.

El 30 de junio de 2020 comenzó a regir la Ley de Alquileres, que sigue vigente, y que por estos días ha obtenido media sanción de la Cámara de Diputados y ahora debe decidir el Senado. A tres años de su existencia su efecto sobre los precios muestra lo perjudicial que resultó para los inquilinos.

Mientras tanto y a nivel local, siguen con la iniciativa de, por lo menos, declarar la “emergencia habitacional” a nivel local, por la poca poca oferta de alquileres que puede tener una familia. A ello se le suma la situación particular del Partido, en la cual soldados de la Armada, estudiantes de Prefectura y de empleados de Toyota buscan alquilar casas o departamentos y, pese tener un cierto poder adquisitivo, la oferta sigue siendo insuficiente.

Si bien la iniciativa tiene media sanción en Diputados, se espera que la Cámara Baja recién lo trate luego de las elecciones y con la nueva conformación del cuerpo de legisladores.

Por lo pronto, y a la par de las micro situaciones que se registran día a día en la ciudad; ahora los martilleros locales han revelado una situación que afecta a muchas familias y a muchos jóvenes. A raíz de los altos alquileres de Capital Federal, muchos estudiantes están regresando a Zárate y han comenzado a cursar viajando, ya que las familias no pueden pagar esos altos precios de los alquileres en Buenos Aires.

La idea de alquilar entre dos familias un departamento de uno o dos ambientes para que los jóvenes se queden toda la semana en Capital Federal estudiando una carrera, y así evitar el pesado viaje, fue una constante durante mucho tiempo.

Es así que muchas familias hacen un esfuerzo muy grande para sostener otro departamento en Buenos Aires con la idea de que los jóvenes terminen una carrera universitaria. Sin embargo, por la situación económica y los altos alquileres; muchas familias de clase media no pueden sostener los precios y sus hijos o familiares deben regresar a Zárate y comenzar a viajar en Chevallier; retrasando así sus cursadas, dejando materias y ralentizando, o abandonando, su carrera universitaria.

Se trata de situaciones cotidianas y micro situaciones que afectan la vida de muchos zarateños y campanenses a raíz de la macroeconomía. De aquí surge la necesidad de modificar la ley y comenzar a rever este tipo de situaciones que afectan a la educación de muchos jóvenes.

Son muchas las familias que no pueden pagar los altos precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires.

Comparte esto: Twitter

Facebook