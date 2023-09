Paritaria siderúrgica: la UOM convocó a secretarios generales para definir los pasos a seguir

La paritaria siderúrgica sigue sin resolverse y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reunirá a los secretarios generales del sector para determinar los pasos a seguir en este conflicto.

Cabe recordar que el martes pasado se realizó una reunión entre las autoridades del gremio que lidera Abel Furlán, y los máximos representantes Tenaris y Terniun, las empresas siderúrgicas en cuestión. Allí, el sindicato metlúrgico realizó una nueva propuesta con el fin de avanzar en un acuerdo para acelerar el pago de aumentos a los 15.000 trabajadores de la Rama 21.

Lo ofrecido por el gremio, que no modificaría el porcentaje pedido si no la manera de implementación, quedó en análisis de las autoridades del Grupo Techint que preside Paolo Rocca.

A su vez, desde la UOM confirmaron que hoy jueves habrá una reunión de secretarios generales de seccionales siderúrgicas para definir los pasos a seguir.

Según trascendió, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, tendría el el visto bueno de los delegados para llevar a cabo medidas gremiales en las fábricas siderúrgicas, ya que. el objetivo del gremio es replicar los porcentajes alcanzados en la rama con otras empresas, pero que Techint no firmó: 42,5% entre julio y septiembre (20% en julio, 9% en agosto y 9% en septiembre, totalizando un 88,5% más el pago del Bono de $ 60.000 por el «Día del Trabajador y la Trabajadora Metalúrgica».

Abel Furlán tendría el visto bueno de los delegados para llevar a cabo medidas gremiales.

Comparte esto: Twitter

Facebook