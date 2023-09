Prorrogan la aplicación de una hora más en escuelas estatales bonaerenses

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024 el Programa Especial para la Implementación de la Jornada Escolar de 25 horas Semanales en Escuelas Primarias de Gestión Estatal, que impacta en el 51,8% de la matrícula total de establecimiento.

“El incremento de las horas significa un paso muy positivo para la educación bonaerense, es muy necesario para reforzar aprendizajes de Lengua y Matemática y avanzar con una currícula más ambiciosa”, señaló el titular de Educación, Alberto Sileoni.

El funcionario bonaerense destacó que la Provincia trabaja “en la ampliación del número de escuelas de jornada completa, dado que un mayor tiempo de clases contribuye positivamente en la probabilidad de promover de año de estudio y en la adquisición de aprendizajes”.

La medida se desprende de la resolución 3608/2023 y tiene como objetivo fortalecer el trabajo en el aula sobre contenidos curriculares de Lectura y Escritura, Matemática y Ciencias.

Se indicó que su implementación fue consensuada en función de las posibilidades de cada institución y sus comunidades educativas, por lo que cada establecimiento opta por la alternativa que mejor se adapte a sus posibilidades y necesidades, de acuerdo a las condiciones físicas (infraestructura edilicia), de organización y características de la comunidad educativa.

En octubre de 2022 iniciaron con esta nueva jornada 616 escuelas, a las que se sumaron gradualmente otras 1.118 entre abril y agosto de 2023, y otras 110 se agregarán en septiembre.

Este volumen de escuelas y la gran heterogeneidad de la Provincia hace “necesario continuar acompañando y evaluando este formato escolar para que, llegado el momento, su institucionalización sea la adecuada”, se destacó desde el Gobierno.

En total, 1.844 establecimientos implementaron o implementarán en breve la quinta hora, lo que favorece a 593 mil estudiantes que representan el 51,8% de la matrícula total de escuelas primarias de gestión estatal.

Si se consideran también las escuelas que han pasado a Jornada Completa, en el marco del Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, el total de estudiantes con más de 20 horas semanales es de 768.788, pasando del 9,9% en 2022 a 67,3% a fines de 2023. Estas acciones implican una inversión anual de $68.924 millones.

Se agudiza la falta de docentes en colegios primarios y secundarios

La alta demanda de docentes para cubrir la extensión de servicios educativos públicos y particulares, la falta de vocación y la falta de flexibilidad para sumar personal idóneo pero sin título oficial de magisterio pone entre las cuerdas al sistema, según distintas fuentes consultadas.

El gran problema se está produciendo con docentes de nivel primario. Hay una importante falta de oferta ante una gran demanda de docentes, a partir de la extensión de los servicios y la creciente cantidad de licencias y suplencias.

Las maestras y maestros de primaria se encargan de la mayoría de los contenidos, menos informática e inglés, que son áreas temáticas específicas en las que faltan docentes con título oficial. Para extracurriculares con personal con idoneidad se puede cubrir sin que tengan el título de magisterio habilitante.

Hoy lo destacable es la escasez de docentes con título de nivel primario y se llegan a cubrir suplencias con estudiantes avanzados del profesorado de primaria, porque no hay para cubrir interinato y suplencias.

También hay problemas para cubrir artísticas, como el caso de música, por citar un ejemplo.

EN LA SECUNDARIA

Desde hace dos años empezó la falta de profesores de inglés e informática. Ahora hay falta o hay escasez de docentes de química, física, matemática, biología y geografía.

En relación a los profesores y profesoras de inglés, no se puede competir con lo que se paga en las empresas, que son los destinos que eligen muchos docentes de ésta área en particular. Por varias razones: hay una ley de equiparación de salarios docentes, y a su vez no se puede porque cada colegio depende del valor de las cuotas que pagan las familias de los alumnos.

