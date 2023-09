Autos acumulados en TZ: pactan liberarlos a cambio del acuerdo de precios

Terminal Zárate es la principal vía portuaria de entrada y salida de vehículos al país el principal puerto para el comercio exterior de la industria automotriz. Desde ahí salen las pickups que exportan las automotrices que fabrican en nuestro territorio, como las Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok,

Sin embargo, desde fines de junio, un plazo de dos meses, el Gobierno no había autorizado a las terminales las SIRA (el sistema que regula las importaciones), por lo que no podían entrar los autos que fueron llegando al puerto. Y las unidades se fueron acumulando en los playones hasta alcanzar un récord. Sin la aprobación final de las SIRA, las automotrices no pueden nacionalizar los autos, que se acumularon en el puerto de Zárate durante los últimos dos meses.

Según estimaciones, en Zárate hay unas 15 mil unidades y a raíz de ello, las automotrices lograron cerrar un acuerdo con el Gobierno para congelar el precio de algunos modelos hasta el 31 de octubre. Volkswagen, Toyota, Ford, Nissan, Renault, General Motors y todas las marcas de Stellantis -Fiat, Peugeot y Citroën- colocarán un modelo en el programa Precios Justos, que no tendrá variación por dos meses.

A cambio, el Gobierno se comprometió a ir liberando las unidades frenadas en Zárate, uno de los temas que preocupaba para el sector en las negociaciones, ya que la red de concesionarios se estaba quedando sin unidades.

IMPUESTO A LOS AUTOS DE LUJO

Como producto del acuerdo, también salió esta semana la resolución que actualiza los montos para el impuesto al lujo que afecta a los autos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tenía que publicar las nuevas escalas el 1° de septiembre, pero no lo hizo por razones técnicas que en el sector vincularon con las negociaciones de precios con las terminales. Pagarán hasta el 30 de noviembre la primera escala del impuesto (el 20%) los modelos cuyo precio de fábrica supere los $7.345.883,65, y la segunda escala (35%), los vehículos que cuesten más de $13.561.631,35 salido de fábrica. En el primer caso se incluye a los autos que cuesten más de $10,5 millones de precio de venta al público.

En Zárate, hay aproximadamente unas 15.000 unidades acumuladas en el puerto.

El acuerdo y los vehículos acumulados

Las automotrices acaban de cerrar un acuerdo con el Gobierno para congelar el precio de algunos modelos hasta el 31 de octubre. Volkswagen, Toyota, Ford, Nissan, Renault, General Motors y todas las marcas de Stellantis -Fiat, Peugeot y hasta el 31 de octubre dos meses.

Cada automotriz definirá qué auto o pickup incluirá en el esquema, pero todo apunta a que se tratará de versiones de entrada de la Nissan Frontier, Ford Ranger, Volkswagen Polo Track o Fiat Cronos, por caso.

Volviendo a los autos frenados en el puerto, en la industria hablan de unas 30.000 unidades que esperan la autorización respectiva para su nacionalización. En Zárate se acumularon 15.000 en dos meses.

Si bien hoy, por la falta de dólares que agobia a la economía, el 65% de los vehículos que se venden en el mercado interno son hechos en la Argentina, el resto tiene procedencia importada, con Brasil como principal proveedor, con el 28% del total. Desde el país vecino llegan modelos como los Toyota Yaris, Corolla y Corolla Cross, los Volkswagen Polo Track, Polo, T-Cross y Nivus, los Fiat Pulse y Toro, los Citroën C3 y C4 Cactus y los Chevrolet Onix, Montana y S10, entre otros.

El freno no solo preocupa a las terminales por los incumplimientos en las entregas de 0km que la situación está causando, sino también porque la terminal llena complica el flujo de exportaciones de pickups.

Comparte esto: Twitter

Facebook