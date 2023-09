Se conmemora hoy el centenario de la creación del Smithfield Golf Club

El 8 de Septiembre del año 1923, se creó el Smithfield Golf Club.

Tiene su origen en el frigorí fico Smithfield cuando en 1917 se forma una comisión con el propósito de crear una cancha de golf.

Esto se logra concretar en un terreno del Smithfield, en el viejo camino que unía Campana y Zárate, y que contaba originariamente con 9 hoyos.

PRESIDENTES

Fue su primer presidente Mr. Williams S. Lambe.

En la actualidad Rolando Bahm es el presidente de la institución.

UNA DE LAS MEJORES CANCHAS

En la actualidad la del Smithfield Golf Club es consi-derada una de las mejores can chas de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con 18 hoyos y un paisaje digno de destacar con añosa arboleda y numerosas especies de aves.

Como decíamos más arriba la instalación del Frigorífico «The Smithfield and Argentine Meat&Co.» a comienzo del siglo XX dio origen a la institución trayendo el deporte del golf a una pujante comunidad como la de Zárate que también estaba asomando en la provincia de Buenos Aires.

Desde entonces el trabajo mancomunado de dirigentes y asociados ha mantenido a la institución consolidada en un sector de gran arboleda y mucha historia para disfrutarla.

El Smithfield Golf Club cuenta con una de las mejores canchas de la provincia El paisaje es inmejorable y el recorrido de la cancha y la distribución de los hoyos lo hace muy atractivo y acogedor El club cuenta con un salón comedor con amplias instalaciones Una de las vitrinas que guarda históricos trofeos

«Es un club con mucha historia y queremos abrirlo a toda la comunidad zarateña…»

Rolando Bahm es el presidente del Smithfield Golf Club, institución que hoy viernes está cumpliendo cien años de su fundación.

Una de las tradicionales instituciones de la ciudad que tiene sus orígenes con los ingle-ses que llegaron a comienzo del siglo anterior.

En diálogo con Diario La Voz Rolando Bahm explica el presente de la entidad y sus preparativos para los festejos de los cien años.

«Estamos en los preparativos para la fiesta aniversario, en la parte de ingreso del club lo estamos mejorando, pintando. Estamos en un tema de rea condicionamiento del club. El salón es algo que debemos encarar a futuro pero eso no quita el querer hacer los festejos de los cien años.

Quiero aclarar algo, el club no tiene 100 años.

Pero la cancha, que hicieron los ingleses allá por el año 1923, que fue los orígenes del golf acá en Zárate con la llegada del frigorífico, data de esa época. Nació en ese momento y nosotros festejamos el nacimiento del golf en Zárate.

Institucionalmente la Asociación Civil sin fines de lucro el Smithfield Golf Club se creó en los años ’60 cuando los socios compraron este lugar pe ro la realidad es que la historia del golf en la ciudad tiene 100 años. Es el 8 de Septiembre de 1923 la fecha. En el mundo del golf si vos queres tener noción, la Asociación Argentina de Golf se creó en el año 1926, o sea nosotros somos socios fundadores de la Asociacion. Es una cancha que fue y sigue siendo referente a nivel país.

Pero ya pasando al tema de la fiesta nosotros tenemos en total, con socios activos y todo, alrededor de 120 pero sí tenemos muchas visitas los días sábados que vienen a jugar y dependemos mucho de ellos.

Por eso trabajamos mucho en acondicionar la cancha, dar le un servicio adicional con el restaurante que lo tiene Alejo, queremos que cuando visiten el club pasen un buen momento..»

P: Como vos decis la fecha aniversario será el viernes 8 de Septiembre pero el sábado 9 tienen un torneo Aniversario muy especial también. Contanos detalles de ese torneo…

R: «Es así, el viernes igual mente vamos a realizar un evento más cerrado para los socios para la comunidad golfista de otros clubes.

En ese sentido quiero decir que nosotros tenemos un convenio de reciprocidad con más de veinte clubes del interior, de clubes de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco.

Socios de canchas de golf tradicionales en esos lugares que cuando vienen por acá pueden jugar en Smithfield, lo mismo nuestros socios cuando por distintos motivos van para aquellos lugares.

Pero volviendo a lo que pasará el sábado, la idea es que como nosotros los días sábados tenemos muchas visitas y mucho más ahora en ésta época que se avecina la primavera y los días de lluvia que muchas canchas están anegadas pero la nuestra soporta perfectamente la lluvia y se puede jugar igual, entonces por eso quisimos desdoblar el festejo en dos partes.

Desde las 8.30 horas tendremos una salida simultánea, calculamos entre 80 y 90 jugadores, y por la tarde lo mismo.

Al terminar la vuelta de la mañana al mediodía el almuerzo, entrega de premiso, sorteos, regalos. Y por la tarde lo mismo. Salida alrededor de las 13 o 13.30 horas y calculamos cuatro horas de juego y tipo 18 o 19 horas habrá un cocktail y cena. Habrá música en vivo, músicos de Rosario y un pianista local también.

La idea es tener un ambiente festivo.

Personas que han comprometido su presencia tanto del ámbito público como privado.

Pero quiero aclarar que todo esto no está cerrado a los socios o jugadores.

La idea es que también pueda venir quien quiera hacerlo, adquiere su tarjeta y puede participar de la fiesta aniversario del club…»

P: Y en lo personal ¿Qué significa ser el presidente en una fecha tan importante para el club como son sus 100 años?

R: «Coincidió que sea así. Yo soy socio desde hace más de veinte años, trabajé mucho tiempo en empresas grandes y estuve afuera de Zárate pero nunca perdí mi condición de socio activo. Al terminar mi ciclo laboral decidí volcar mi energía en otro lado.

Y el club fue un desafío personal y gracias a la confianza de los socios que me dieron este cargo, en realidad es un desafío para todos.

El club tiene mucha historia y tal vez no es tan conocido para el zarateño.

Se sigue pensando que el golf es una actividad muy selecta y no es así.

Creo que un club deportivo y netamente aplicado al golf de be estar abierto a la comunidad. Por eso la idea es llegar tanto al sector público como privado es decirles el club está abierto, tenemos 50 hectáreas que están abiertas para realizar cualquier actividad, ferias, exposiciones. Tenemos salones para hacer cenas, eventos. Acá viene la gente de la Unión Industrial y hace sus Asambleas anuales. Esto queremos abrirlo a todas las empresas y también al sector público, colegios.

Desde hace algunos años ya dejó de existir la figura del caddy que era sin dudas nuestro semillero y por eso debemos traer chicos de los colegios y eso tal vez pueda significar que mañana puedan comenzar con el deporte..»

Rolando Bahm, presidente de Smithfield Golf Club El presidente del club, Rolando Bahm, junto a Omar Vera, miembro de comisión directiva de la entidad

