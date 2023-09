«No hay un plan de seguridad, no hicieron nada en 4 años y ahora traen patrulleros de campaña»

«Otra vez la inseguridad, otra vez Villa Fox, pero podría haber sido cualquier barrio de Zárate o de Lima, porque no hubo ni hay un plan para parar la inseguridad, sólo patrulleros de campaña para la esposa del ministro de seguridad», dijo Marcelo Matzkin tras dos hechos graves de inseguridad ocurridos esta semana en Villa Fox.

El jueves en la sesión del Concejo Deliberante Marcelo Matzkin ya se había pronunciado sobre la inseguridad tras el robo al quiosco donde el delincuente ingresó armado al local, «la presencia policial es un maquillaje porque no hay un plan», dijo el concejal.

«No quiero que me digan que salgo ahora a hablar de inseguridad porque los vecinos saben que hace mucho tiempo venimos hablando de lo mal que está Zárate en seguridad, y no es que no hicimos nada, fuimos al Concejo Deliberante y con el bloque de Juntos, presentamos ordenanzas para mejorar la seguridad, pero los que hoy dicen tener la solución y al parecer no la tienen, no acompañaron con su voto» agregó el candidato a intendente por Juntos.

Matzkin siguió refiriéndose a la inseguridad, que con propuestas claras sobre el tema, ha sido uno de los ejes de su campaña y dijo: «acá hay responsables de que Zárate haya llegado a esta situación, tanto a nivel municipal como provincial, pero los hemos visto como compitieron entre ellos en las PASO en lugar de pensar en los vecinos» y continuó «Zárate necesita vecinos que quieran, sientan y proyecten un Zárate mejor, porque estoy convencido de que es posible vivir mejor en esta ciudad».

Marcelo Matzkin, concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio.

