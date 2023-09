Con récord de inscriptos se realizó ayer en Campana la Maratón 10K de Tenaris

CAMPANA.- En la primaveral jornada de ayer y tal como estaba previsto, miles de corredores le dieron vida a una nueva edición de la Maratón 10K Tenaris, competencia que desarrolló la décima octava edición, que volvió a repetir una gran marca con nuevo récord de inscritos y que permitió, durante la inscripción, poder recolectar más de 7 mil alimentos no pe recederos que serán donados a entidades de bien público de Campana y Zárate, en lo que se transforma en un importante evento deportivo y solidario que ya es una tradición en Campana y cada vez pisa más fuerte en el calendario del atletismo nacional.

Desde las primeras horas del día, los atletas de a poco se fueron congregando en el Campito de Siderca para recibir su número, chip y remera para la competencia, con el acompañamiento de grandes y chicos, familias enteras, estudiantes de escuelas primarias y secundarias, equipos de running; en un gran número se fue poblando la zona mencionada, cerca del punto de largada de esta competencia organizada por Tenaris y el Club de Corredores, contando también con el apoyo de la Municipalidad de Campana, Policía Local, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y el Colegio Dante Alighieri.

Y tras el precalentamiento de los atletas, llegó el momento esperado a las 10am con la largada de la competencia, y los atletas co menzaron a recorrer el circuito callejero, que fue conduciendo a todos los participantes por los lugares más tradicionales e icónicos de Campana y de esta forma la 18ª edición de la 10K se ponía en marcha.

Tras el arribo de los atletas que tomaron parte de ambas competencias, dividida en las modalidades de 3 y 10 kilómetros, el evento fue coronado por la premiación de todos los ganadores en las distintas categorías, quienes se llevaron su merecida medalla y la correspondiente foto arriba del podio.

También se les hizo entrega del voucher a las entidades de bien público que fueron elegidas para recibir el donativo de la gran cantidad de alimentos no perecederos reunidos en el proceso de inscripción a la competición, además de la realización de sorteos y la premiación a las escuelas de la zona que contaron con mayor cantidad de atletas participantes en la competencia

La Maratón ya es una de las pruebas clásicas en el calendario anual La familia participó en ésta nueva edición de la Maratón 10K Tenaris

Miguel Guerra fue el ganador de la Maraton 10K

CAMPANA.- El atleta Mi guel Angel Guerra, de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, se adjudicó la competencia prin cipal de la Maratón 10k Tenaris que se llevó a cabo en la mañana de ayer por las calles de Campana y contó nuevamente con récord absoluto de participantes, siendo un total de 8.500 los que tomaron parte de la competencia, es decir 1000 más que en la edición 2022.

Miguel Guerra empleó un tiempo de 31min10s y se quedó con la carrera principal de diez kilómetros. Luego, en segundo lugar finalizó Mauro Rosas y en el tercer puesto Gabriel Farías.

SANDRA GOMEZ FUE LA GANADORA EN DAMAS

En tanto, en la clasificación general de damas, el primer puesto fue para la atleta Sandra Gómez de La Matanza, con un tiempo de 37min40s y luego se ubicaron Rocío Noguera y Florencia Koutsovitis en el segundo y tercer puesto, res pectivamente.

EN LOS 3 KILOMETROS

En la carrera recreativa de 3 kilómetros, fueron los atle tas ganadores fueron Brian Galván y Sofía Gómez en la clasificación de caballeros y damas, respectivamente.

Después completaron el podio en el segundo puesto, François Picou y Florencia San tillán, mientras que en el tercer lugar finalizaron Gonzalo Vio la y Paula Giménez.

LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS

Estas son las entidades de la zona beneficiadas con la entrega de los alimentos no pe recederos que se juntaron con la inscripción:

Panza Llena-Corazón Contento, Puerta de Esperanza, Sociedad de Fomento del Barrio Villanueva, Hogar de Día Ebe-nezer Creciendo de Campana y Obra Don Bosco de Zárate.

LAS ESCUELAS PREMIADAS

En esta edición 2023, las escuelas que fueron premiados al contar con mayor cantidad de participantes en la Maratón 10k de Tenaris, son la Escuela de Educación Técnica ‘Roberto Rocca’ de Campana y la Escuela Nº 3 ‘Agustín Rocca’ de Zárate.

OTROS RESULTADOS

-Categoría Tenaris Caba-lleros 3km: 1) Federico París; 2) Lucas Vilche; 3) Walter Martin.

-Categoría Tenaris Damas 3km: 1) Camila Villafañe; 2) Agustina Fernández; 3) Lucía Pereyra.

-Categoría Tenaris Caba-lleros 10km: 1) Matías Gómez; 2) Mauricio Villabona; 3) Juan Fernández.

-Categoría Tenaris Damas 10km: 1) Natalia Extremadouro; 2) Agostina Arrúa; 3) Micaela Gallicchio.

-Comunidad Campana Damas 10km: 1) Silvana Her nández; 2) Mariela Portillo; 3) María Florencia Mínguez.

-Comunidad Campana Caballeros 10km: 1) Renzo Céspedes; 2) Julián Molina; 3) Darío López.

-Atletas Especiales con Discapacidad 10 km Caballeros: 1) Mauro Giunta; 2) Martín Charples; 3) Sebastián Duarte.

-Atletas Especiales con Discapacidad 10km Damas: 1) Norma Ramos; 2) Sandra Domínguez; 3) Ana Laura Gómez.

El podio en la carrera de 10K que fue ganada por Miguel Guerra.

