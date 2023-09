“Nadie brinda datos de hechos delictivos sólo los vecinos a quienes roban y asaltan a diario nos cuentan”

En San Jacinto, el candidato a intendente de Juntos, Marcelo Matzkin se refirió a la situación de inseguridad y dijo que “nadie brinda datos de la inseguridad, sólo los vecinos son los que dan cuenta de los robos y asaltos de cada día, por más que el Ministerio de Seguridad no informe a los medios de comunicación los hechos delictivos, la situación está peor, me hace acordar a cuando el INDEC tapaba los verdaderos números, no se puede tapar el sol con la mano”.

El zarateño Marcelo Matzkin, se reunió con vecinos en la Sociedad de Fomento de San Jacinto con quienes evaluó la situación actual y les comentó sus proyectos: “hay que ser claros y transparentes en la ejecución de las acciones, sobre todo en seguridad, donde el enemigo común es uno: el que delinque” dijo el candidato, quien además se expresó en “el Congreso no debe dejar dormir más el proyecto de baja de imputabilidad para los menores, pero al mismo tiempo debemos revitalizar una política activa con el deporte y la educación para sacar a los chicos de las drogas, esta gestión se olvidó de eso, no combatió la inseguridad ni ayudó a atacar una de las causas que es la droga”.

En su recorrida por San Jacinto, Matzkin se entrevistó con Pali Velázquez a quien le reconoció su labor en el barrio en la lucha contra la inseguridad y las problemáticas de los vecinos, por eso Matzkin dijo que “hay una gestión nacional que se olvidó de Zárate, una gestión provincial que sólo viene en campaña electoral y una municipal que es irresponsable y sigue ausente, yo me quiero hacer cargo de esto porque se sale con trabajo, se sale gestionando las cosas en las demás jurisdicciones y defendiendo los intereses de los zarateños sea el gobernador del partido político que toque, acá primero los zarateños”.

Para finalizar, hubo una reflexión aparte para esta elección: “ahora se decide un modelo de Zárate por 4 años, mis propuestas concretas las tienen a mano en mis redes sociales y esta campaña me permitirá desarrollarlas, pero también se elige si queremos darle a Zárate más de su identidad, con un desarrollo local y productivo que nosotros conocemos o que se conurbanice más cómo quieren los que vienen de afuera”.

Rodríguez Schatz: “Hay que votar al único candidato zarateño que es Matzkin”

“Hay que votar a Matzkin no sólo por las propuestas en las que viene trabajando junto a los vecinos desde hace años, sino porque el ser de Zárate lo hace más creíble para que se puedan solucionar los problemas con un fuerte compromiso con nuestra tierra”, dijo la concejal de Juntos, quien acompaña la candidatura a intendente de Marcelo Matzkin a la intendencia de Zárate.

Stefania Rodríguez Schatz, a quien sus alumnos la conocen por “Fanny”, es trabajadora de la educación y entrenadora de Voley en Náutico Zárate, también es concejal de Juntos y se explayó diciendo: “Ahora todos están anotados, pero en estos años el único que paró el impuestazo en 2.022 fue Matzkin, mientras los concejales de Propato, Matilla y compañía votaban con Cáffaro. Lo mismo con el estacionamiento medido que hoy está en la justicia, nadie más que Matzkin hizo algo, y no se necesita ser concejal para meter una acción en la justicia. Los concejales de Propato le votaron todo a Cáffaro, sobre todo en contra de interpelar a los responsables de la seguridad”.

“La mejor garantía de que Matzkin va a cumplir es que va a seguir enraizado en Zárate, pero tiene en claro que la prioridad nuestra y de los vecinos es la inseguridad, y está dispuesto a encabezar esa lucha, sencillamente porque él vive también acá” dijo la concejal, refiriéndose a que Matzkin es el único de los candidatos que es de Zárate.

En un llamado a las elecciones de octubre, la concejal realzó la importancia de ir a votar y expresó: “La intendencia se gana o se pierde por un voto, es importante priorizar ir a votar para demostrar que el voto es la herramienta del poder del vecino, que quiere mantener la identidad zarateña para los próximos cuatro años, nosotros somos de Zárate”.

Marcelo Matzkin y Stefania Rodríguez Schatz

