Tenaris otorgará más de 330 becas a estudiantes de Campana y Zárate

Tenaris anunció más de 400 nuevas Becas Roberto Rocca a alumnos y alumnas de Campana, Zárate, Villa Constitución (Santa Fe) y Villa Mercedes (San Luis), locaciones donde la compañía posee operaciones.

De las 339 becas a entregar en Campana y Zárate, 182 corresponden a estudiantes de escuelas técnicas, y 157 a estudiantes de escuelas no técnicas. Para lograr una beca, los y las alumnas debieron obtener durante 2022 un promedio general de 9 o superior en escuelas técnicas y agrarias, y de 9,50 o superior en establecimientos de otras modalidades.

Con el objetivo de que las becas impacten en los segmentos de la población de menor nivel socioeconómico, promoviendo la igualdad de oportunidades, al momento de la inscripción se requirió un tope de ingreso bruto total del grupo familiar de hasta $1.080.000 (en base a familia tipo de cuatro integrantes).Por otro lado, los y las candidatas no debían registrar transgresiones a los Acuerdos Institucionales de Convivencia ni más de 15 faltas injustificadas. Asimismo, una vez completada la postulación, los y las estudiantes rindió una evaluación para constatar el nivel académico.

Desde hace casi 50 años Tenaris asume un compromiso con la educación reconociendo con las Becas Roberto Rocca a estudiantes de alto rendimiento. La iniciativa apunta a valorar el esfuerzo y la dedicación en el estudio, promoviendo la inclusión y el desarrollo personal. El programa comenzó siendo un beneficio exclusivo para hijos e hijas del personal, pero desde 2006 y hasta el día de hoy se encuentra abierto a los y las estudiantes de todas las comunidades en las que la compañía está presente. Este año, a nivel nacional el Grupo Techint estará entregando más de mil becas en distintas locaciones.

En Campana y Zárate, el acto de entrega protocolar se llevará a cabo el próximo 12 de octubre en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR). El listado completo de los beneficiarios y beneficiarias está disponible en www.robertorocca.org/es/becas.

Día del Estudiante: ¿hay clases?

Este jueves 21 de septiembre se festeja en todo el país el Día del Estudiante. La fecha, que coincide con el Día de la Primavera, es una de las más esperadas por adolescentes y jóvenes del país. ¿Es un día feriado?

El Día del Estudiante no es feriado. De hecho, según el calendario del Ministerio del Interior, en el mes de septiembre no hay ningún feriado.

Pero eso no significa que los estudiantes tengan que ir al colegio. El 21 de septiembre en los secundarios hay asueto, por lo que los alumnos de este nivel educativo no tienen clases.

El calendario oficial del Gobierno nacional para 2023 establece que ni el Día del Maestro ni el Día del Estudiante son considerados feriados nacionales. Sin embargo, ambas fechas proporcionan un descanso en el ámbito educativo.

La celebración del Día del Estudiante no tiene nada que ver con el cambio de estación, que también se festeja en la misma jornada, sino que conmemora el día que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino.

El prócer falleció a sus 77 años en la ciudad de Asunción, en Paraguay, el 11 de septiembre de 1888, y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta, 10 días después.

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces, los alumnos de colegios secundarios aprovechan el día libre para festejar con sus amigos y compañeros.

PROXIMO FERIADO

Tras el último feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que permitió disfrutar de un fin de semana largo desde el viernes 18 al lunes 21 de agosto, el calendario nacional indica que el próximo y último fin de semana largo será en octubre.

El Gobierno ha programado un feriado con fines turísticos para el viernes 13 de octubre, ya que el día anterior se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado se trasladará al lunes 16 de ese mes. De esta manera, en octubre habrá dos feriados y un fin de semana largo de cuatro días.

Después, el año se completará con tres feriados: uno el lunes 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) y dos en diciembre (viernes 8 del Día de la Inmaculada Concepción de María y el lunes 25 de Navidad).

