«No puede ser que una ciudad que tiene tantas posibilidades sufra esta crisis de inseguridad»

En la mañana de ayer, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó Zárate y mantuvo un encuentro con vecinos que se reunieron en la plaza Uruguay para recibir a la dirigente en el último tramo de la campaña de cara a las elecciones generales de octubre.

Acompañada por el candidato a intendente, Marcelo Matzkin, y el candidato a primer diputado de la Nación, Cristian Ritondo, Bullrich arribó a Zárate poco antes del mediodía y se reunió con un grupo de vecinos y militantes que la aguardaban.

«Estamos acompañando a Patricia en la ‘Patoneta’ camino a Entre Ríos. Estamos muy felices, muy comprometidos en cambiar la ciudad, la Provincia y la Nación de la mano de Patricia», fueron las palabras introductorias de Matzkin.

CRITICAS AL KIRCHNERISMO

Por su parte, Bullrich sostuvo: “Creo que Juntos por el Cambio está haciendo una gran campaña para sacar de una vez y para siempre al kirchnerismo del poder. Nosotros creemos que se ha hecho mucho daño a la sociedad argentina, que está muy mal, muy angustiada, porque hemos perdido todo. Nos sentimos sin futuro, sin horizonte, y aquí viene Juntos por el Cambio que está ganando en provincias difíciles, como San Luis, el Chaco, Santa Fe, San Juan. Esperamos ganar en Mendoza el domingo».

PLAN ECONOMICO

La candidata presidencial también afirmó que su eventual gobierno comenzará con un plan económico orientado a bajar la inflación y con un fuerte foco en la educación y la seguridad. “Este equipo tiene lo que hay que tener, tiene temperamento, decisión y coraje», expresó.

SEGURIDAD

Consultada puntualmente sobre el plan de seguridad que viene trabajando con sus equipos técnicos, siendo este uno de los flagelos que genera mayor preocupación en los vecinos, la candidata de Juntos dijo: “Hemos hablado mucho con Marcelo sobre el problema de la terrible inseguridad que está sufriendo Zárate, teniendo a Berni y a su mujer como candidatos en el lugar de más inseguridad. Ha habido muertes violentas, entraderas, los chicos van en un remis por cuatro cuadras para ir a una fiesta. Lo estamos estudiando con Cristian y Marcelo, y hemos armado un equipo especial para atender desde el primer día la inseguridad de los ciudadanos de Zárate. No puede ser que una ciudad que tiene tantas posibilidades hoy esté sufriendo la crisis de inseguridad que está sufriendo”.

Bullrich continuó refiriéndose a la inseguridad en Zárate y volvió a responsabilizar al ministro de Seguridad: “además hay una irresponsabilidad porque durante años Berni no se habló con el intendente, que ellos no se hablen a nosotros no nos importa, lo que nos importa es que alguien se dedique a cuidar a la gente, y nosotros nos vamos a hacer cargo”.

LOS JOVENES

Por último manifestó que se encuentran trabajando junto a los segmentos más jóvenes de la población “para que vean que Argentina ha tenido durante todos estos años un sistema político muy negativo, una forma muy negativa de administrar los fondos públicos. Necesitamos que los jóvenes vean en Juntos por el Cambio la posibilidad de un cambio de verdad”.

Patricia Bullrich arribó a Zárate acompañada de Cristian Ritondo y fue recibida por el candidato a intendente, Marcelo Matzkin.

Comparte esto: Twitter

Facebook