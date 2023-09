“Tenemos un programa de desarrollo de Zárate para los próximos 20 años”

En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), La Libertad Avanza se posicionó como tercera fuerza en la ciudad con la candidatura a intendente de Marcelo Gómez. En diálogo con LA VOZ, el candidato del espacio que a nivel nacional lidera Javier Milei asegura tener un programa de desarrollo de Zárate para los próximos 20 años.

Sin dudas, la derrota del oficialismo en las PASO causó un marcado cimbronazo en la política local, luego de 16 años de gobierno encabezados por el intendente Osvaldo Cáffaro. Gómez, analiza que la disputa interna dentro de Unión por la Patria “no la ganó Agustina Propato, sino que la perdió Cáffaro” y responsabiliza a la clase dirigente por lo que define como un alejamiento de la política de los problemas reales de la población.

Para este periodo de campaña hacia las elecciones generales, desde LLA se encuentran desarrollando un contacto más directo con los vecinos. “En términos locales avanzamos esta campaña con más abordaje territorial del que habíamos hecho en las PASO, estamos asistiendo en diferentes barrios con alimentos y estamos entrando en comercios con propuestas concretas para que nos sigan conociendo”, dijo Gómez.

En ese sentido, continuó: “Entendemos que Javier Milei va a ser electo presidente en primera vuelta, y lo mejor que le podría pasar a Zárate es que el gobierno nacional esté alineado con el gobierno local, eso sería lo más orgánico. Hoy la gente en los barrios habla de Milei, no habla de otros candidatos, por ende lo que tenemos que evitar es el corte de boleta y el corte de boleta fraudulento. Queremos llegar con las boletas a la casa de los vecinos acompañado de un tríptico de propuestas y lógicamente reforzar la fiscalización porque ahí está la clave del triunfo”.

Para solucionar el problema de la falta de fiscales crearon una web (www.lalibertadavanzazarate.com) donde los interesados en sumarse como voluntarios pueden inscribirse. “La página fue hackeada y han eliminado 20 contactos que teníamos para poder fiscalizar y que no habían entrado dentro del backup que hace la página diariamente. Tuvimos un ataque cibernético y eso demuestra que alguien se quiere hacer de nuestros datos”. Al momento, cuentan con un total de 150 personas inscriptas.

DEBATE PUBLICO DE CANDIDATOS

Para el tramo de la campaña que va de las PASO a las Generales, está prevista la realización de distintos debates de candidatos, algunos de los cuales ya fueron realizados en instituciones educativas. Gómez, sostiene la necesidad de llevar a cabo una iniciativa de ese tipo, pero que insiste en que debe desarrollarse en un espacio público para que toda la comunidad pueda acceder al mismo.

“Yo propongo un debate público de candidatos y que se desarrolle un espacio como puede ser tranquilamente Plaza Italia. Desde mi lugar hago un llamamiento al candidato Matzkin, a Propato y a Núñez. Los vecinos quieren saber cuáles son nuestras propuestas y de qué manera vamos a solucionar los problemas, porque lo que está pasando es que estamos yendo a debates en instituciones públicas educativas y el debate es muy bajo, muy chato. Me parece que el que merece saber es el vecino común y de a pie”.

El candidato de LLA se muestra confiado para la proxima contienda electoral y expresa: “Creo que estoy en condiciones de ganarle a Agustina Propato y de desterrar al kirchnerismo de Zárate para siempre. El mensaje que yo le quiero dar a los vecinos es que tenemos un programa de desarrollo para Zárate para los próximos 20 años, donde queremos que el Estado Municipal deje de poner trabas y regulaciones, donde se liberen las fuerzas del mercado, donde los adolescentes no se vayan para poder crecer, donde los desarrollos urbanísticos sean ordenados y organizados. Creemos que Zárate merece avanzar en materia de saneamiento para poder solucionar los problemas de agua corriente y cloacas, no podemos seguir vertiendo la materia fecal al río, de esa contaminación nadie habla”.

En el mismo sentido, Gómez agrega que “en ocho años podemos solucionar los problemas de cloacas de todo el distrito; proponemos la construcción de plantas tratadoras de desechos cloacales y habilitar la planta de tratamiento de desechos cloacales en Lima”. Asimismo, advierte la imperiosa necesidad de comenzar a resolver los problemas de agua corriente desde la periferia de la ciudad, hacia el centro.

Por último, consultado sobre cuáles son sus principales compromisos en caso que le toque llegar a la intendencia, detalló: “Nos comprometemos a reconvertir el Hospital Intermedio Rene Favaloro en un centro pediátrico con atención 24 horas, planteamos descentralizar la salud con cinco salas en Zárate y la unidad sanitaria de Lima se va a dotar de insumos y personal. En el largo plazo proyectamos la construcción de un hospital autosustentable a través del sector privado”.

El segundo compromiso, tiene que ver con “avanzar en la construcción de una nueva comisaría, un parque automotor para tener los vehículos en condiciones y un centro de atención legal y técnica para las víctimas del delitos, donde lo que más se va a hablar ahí son problemas intrafamiliares, problemas de niñez, violencia hacia la tercera edad y en el respaldo de la fuerzas de seguridad que hace bien su desempeño”.

Por último, concluyó: “En los primeros 24 meses nos comprometemos a construir 60 mil metros lineales de cordón cuneta para erradicar las zanjas en los barrios. De esos 60 mil, 10 mil serán en Lima y 50 mil en Zárate, además de 270 cuadras de asfalto en el mismo periodo”.

