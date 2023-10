CADU juega su último partido de local en el año

Mañana domingo por la tarde en Villa Fox, Defensores Unidos cerrará su participación en condición de local recibiendo la visita de Flandria, en el marco de la trigésimaséptima y anteúltima jornada, décimoctava de la segunda rueda de la Zona «A» del Torneo de la Primera Nacional temporada 2023.

El encuentro tendrá lugar en el estadio «Mario Oscar Losinno» ubicado en Justa Lima 1.202 de nuestra ciudad, comenzará a partir de las 15.30 horas y lo dirigirá el árbitro Mario Emanuel Ejarque, quien estará secundado por los asistentes: Juan Mamani y Ramón Ortiz, siendo el cuarto árbitro Néstor Barrios.

CADU con su primer objetivo cumplido: asegurarse la per-manencia en la categoría en su primera participación en esta divisional, llega a esta altura del certamen con chances de pelear por un lugar de la zona del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional y en la Copa Argentina 2024. Enfrente estará Flandria que está último y buscará sumar para evitar el descenso directo (tiene 14 puntos menos que los zarateños) cuenta con 32 unidades, tras 9 triunfos, 5 empates y 20 caídas en 34 partidos.

CADU viene de perder en la fecha pasada, jugando de local suma cuatro cotejos sin caídas, con dos victorias seguidas y dos igualdades. Flandria ganó en su última presentación en el certamen, pero jugando como visitante cosecha once encuentros sin ganar, con once derrotas al hilo.

CADU CIERRA HOY SU PREPARACION

Esta tarde con un entrenamiento vespetino en Villa Fox, el plantel de Defensores Unidos cerrará su preparación y el técnico Santiago Davio confirmará los jugadores citados quienes por la noche van a quedar concentrados.

EMANUEL EJARQUE DIRIGE POR 3ª VEZ

Mañana será la tercera ocasión que el árbitro Emanuel Ejarque dirija un encuentro de CADU en los torneos de ascenso de AFA. En las dos veces anteriores que lo dirigió, Defensores Unidos perdió en ambas que fueron como visitante ante Brown de Puerto Madryn y San Martín de Tucumán. Ejarque no sancionó ningún penal, mientras que expulsó a un jugador rival.

HOY CONTINUA LA VENTA DE ENTRADAS

Se venderán las entradas anticipadas hoy sábado para socios (con la cuota de septiembre al día) y no socios en el horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 en la Secretaría del Club ubicada en 19 de Marzo y Sáenz Peña de nuestra ciudad. Mientras que mañana se venderán de 12.00 a 15.30 horas en la boletería del estadio «Mario Losinno» de Justa Lima y Sáenz Peña.

EL LUNES 16 JUEGA EN MAR DEL PLATA

Se dio a conocer la programación tentativa de la 38ª y última fecha donde CADU visitará a Alvarado el lunes 16 por la tarde (15.30 hs) en el estadio mundialista «José María Minella».

Recibe a Flandria para empezar a cerrar un debut historico y muy positivo en la Primera Nacional.

