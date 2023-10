¿Qué opinan los candidatos locales del debate presidencial?

A dos semanas de las elecciones generales, los candidatos expusieron por segunda vez sus propuestas el domingo 8 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El debate duró poco más de dos horas y de habló sobre tres ejes: Seguridad; Trabajo y producción; Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

LA VOZ requirió a los candidatos locales a intendente de Zárate sus opiniones sobre lo debatido.

Agustina Propato: “Sólo Massa tuvo propuestas, el resto fueron chicanas y banalidades”

La candidata a intendente de Unión por la Patria que postula a Sergio Massa como presidente, se refirió al debate con fuertes críticas al resto de los presidenciables. Propato consideró «había 5 candidatos y de uno solo escuchamos propuestas, el resto puso de manifiesto la inconsistencia de sus plataformas programáticas”.

“El debate en el balance general fue muy positivo, quedaron de manifiesto cuáles son las propuestas, los modelos de país que cada candidato representa. Claramente hay una superioridad en la solvencia técnica y profesional de un cuadro integral como es Sergio Massa respecto del resto, que es mucho más amateur”. De esta manera, dijo “queda en evidencia que Massa propone un modelo productivo con redistribución del ingreso, seguir apostando a la generación de trabajo con derechos, versus un modelo que vuelve a plantear la timba financiera, la liberalización económica como una receta innovadora cuando es absolutamente trillada, y ya sabemos los resultados adversos que ha tenido para nuestra Argentina en términos sociales, políticos y económicos”. De este modo “quedó claro que hay un candidato que está en capacidad y en condiciones de dirigir el destino del país con los desafíos que tenemos y que todos reconocemos que tenemos producto de un sobre endeudamiento heredado, de una pandemia que tuvo un impacto de recesión económica brutal, pero que Argentina con una inercia enorme se recuperó rápidamente de esa caída del Producto Bruto Interno y que desde ya que hay desafíos hacia el futuro, como puede ser el seguir lidiando con un FMI que viene con recetas de ajuste. Evidentemente, el candidato a Unión por la Patria fue el claro ganador del debate”.

Marcelo Matzkin (JxC): “Bullrich fue la más sólida, con un mensaje más claro”

Marcelo Matzkin (JxC) evaluó que “sin dudas que la más sólida en todo el debate fue Patricia Bullrich, mostrando el mensaje más claro, y es la única que habla de lo que quiere hacer con la seguridad con propuestas concretas”, señaló. En cuanto a Massa (UP), “ no supo y no pudo responder las críticas y los planteos hacia alguien que hoy es el Ministro de Economía y con gran responsabilidad en el gobierno actual, así como tampoco supo responder algo tan grave como lo ocurrido con el caso Insaurralde”.

En cuanto a Javier Milei (LLA) “se le empezó a notar su rasgo autoritario y cuando habló de economía no se le entiende y entra en contradicciones”.

En síntesis, dijo Matzkin, “la que tiene el mensaje más claro y posible de llevar a cabo es Patricia Bullrich, que propone el orden económico, y sobre todo propone siempre como eje que vivamos más tranquilos con seguridad. Para el progreso del país se necesita orden y Bullrich lo dejó claro en sus propuestas en el debate”.

Marcelo Gómez (LLA): “Para Milei los indicadores sociales son peores que en el 2001”

El candidato de La Libertad Avanza, señaló que vio “a un Sergio Massa golpeado, dada su responsabilidad en el gobierno, también se reflejó el grado de autoridad por ejemplo -dijo que él fue quien pidió la renuncia de Insaurralde- ¿Es ministro de Economía? , ¿es presidente encubierto? o ¿sobrepasa la autoridad del gobernador?

En cuanto a Patricia Bullrich la veo que “sigue contracturada, con un discurso en el que no logra desarrollar sus propuestas, continuando su vacío enorme en materia económica, y eso lo cambia por la elevación del tono de voz y algunas palabras más duras, pero vacías de contenido”.

Intuyó a Schiaretti propositivo como en el primer debate con algunos cruces más fuertes en contra de los gobiernos nacionales actuales y anteriores y a Miriam Bregman (IU), sin propuesta sólo con chicanas políticas”.

En cuanto a su candidato presidencial, Gómez dijo que “Milei vuelve dar datos de la situación actual, refiriendo que estamos ante una Hiper, considerando que los indicadores sociales son peores que los del 2001 y que continúa defendiendo su propuesta y con el plus de una pregunta a Schiaretti, donde responde afirmativamente a las propuesta de Milei, «con respecto a la eliminación de las retenciones y los derechos de exportación sin excepciones», eso quiere decir que para el interior del país las propuestas son más que viables y lograrían un avance en las economías regionales, potenciadas a un proceso de unificación cambiaria”.

Juan Schiaretti, Myriam Bregman, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei.

