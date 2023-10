Matzkin: “Vamos a reabrir el Hogar de Ancianos”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, presentó junto a Alejo Maris y Ayelén Borge su propuesta para con los adultos mayores, “Ayelén y Alejo vienen trabajando con mucha vocación en la temática y van a ser los referentes con las políticas públicas destinadas a nuestros adultos mayores, y un punto importante será reabrir el Hogar de Ancianos”.

“Nuestros adultos mayores han sido olvidados en estos años, desde la licuación de sus jubilaciones por la inflación, hasta una ciudad que no es accesible para que en los barrios puedan transitar. También está el tema del Hogar de Ancianos que está sin funcionar y que decidí reabrir porque es una deuda pendiente de los zarateños con nuestros mayores”, explicó Matzkin.

Matzkin se acercó con Borge y Maris a Pellegrini al 2000 donde filmaron un compromiso que está en sus las redes sociales del candidato zarateño donde cuenta que “estamos en el hogar de ancianos, siempre nos opusimos a cerrarlo y en nuestra gestión lo vamos a reabrir, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos”, haciendo alusión a las posturas que el bloque de Juntos llevó adelante en todos estos años con respecto al hogar de ancianos, “ya que nosotros siempre nos opusimos, y dijimos que había que reabrirlo, somos coherentes”.

“También debemos tener un municipio activo en lo que respecta a fortalecer los centros de jubilados, al igual que con los clubes en los barrios para los chicos, debemos ayudar a tener centros de jubilados con actividades y con vida, porque es una forma de dignificar y devolverle a nuestros abuelos todo lo que hicieron por Zárate, los que somos de acá sabemos de lo que hablamos” expresó Matzkin resaltando que es el único candidato zarateño que compite por la intendencia.

En su recorrida, también se realzaron otros temas de interés para los abuelos zarateños, “vamos a trabajar mucho sobre la accesibilidad, las veredas y las paradas de colectivos, para que no siga siendo un obstáculo vivir en la ciudad, y también vamos a ser muy activos en la coordinación con PAMI e IOMA ya que hay muchos jubilados que necesitan ayudas en sus trámites y no siempre tienen la suerte de tener un familiar para que los guíe”, detalló Matzkin, en el que finalizó diciendo “cuando me junto con los abuelos veo que la historia de Zárate es muy fuerte, no basta con hablar y decir que hay más derechos, sino se trata de mejorar la calidad de vida y el acceso a los servicios de ellos, que son gran parte de la historia de esta tierra”.

