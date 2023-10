La integración cultural y económica hispano-argentina

En la Embajada de España en Buenos Aires, se realizó el miércoles pasado, el acto central de la Fiesta Nacional de España que se celebra cada año el 12 de octubre. La embajadora de ese país en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez encabezó el acto que se inició con la entonación de los himnos nacionales de Argentina y España y el de la Unión Europa ejecutados por un grupo de gaiteros que con su música, pusieron color y emoción en la reunión en la que participó el Cónsul General de España en Buenos Aires Dn. Fernando García Casas y distintas asociaciones españolas del país, entre ellas la Sociedad Española de Zárate, representada por el cónsul honorario Juan Carlos Rodríguez García y como invitada la prof. Virginia De Paolo en representación del diario LA VOZ.

La embajadora Alonso Jiménez se dirigió a los presentes recordando la fecha y expresando su “repudio al ataque de Hamas a Israel, y a la crueldad de la guerra que está librando Ucrania ante la invasión de Rusia que está costando miles de vidas en una flagrante violación a los derechos humanos”.

La disertante hizo luego una reflexión sobre las relaciones diplomáticas entre Argentina y España en los dos últimos siglos, y a los profundos lazos de integración que une a los ciudadanos de ambos países. Recordó cómo Argentina abrió las puertas para la llegada de miles de inmigrantes a fines del siglo XIX y, años más tarde, a exiliados de la Guerra Civil Española. Hoy hay una mutua interacción y mencionó una cifra: 70.000 argentinos viven en España. En este punto, la embajadora Alonso Jiménez mencionó la vigencia de la llamada Ley de Nietos que está facilitando el acceso a la ciudadanía española.

Finalmente la embajadora – primera mujer que ejerce ese cargo en Argentina- recordó que en ese día se celebraba el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos, así como los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo. Además recordó que dos mujeres científicas la húngara Katalin Karicó (Medicina) por las vacunas Covid, y Anne L´Huille (Física) por una aguda penetración en el interior del átomo, ganaron el Premio Novel en 2023, augurando que éste sea el principio de un cambio en el rol de la mujer en el mundo.

Con un ¡Viva Argentina!, ¡Viva España!, culminó su alocución ante el aplauso de los presentes.

Virginia De Paolo, María Jesús Alonso y Juan Carlos Rodríguez.

La ley de Nietos

El Gobierno de España promulgó en octubre pasado la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, que supone una mayor flexibilización para que los descendientes de españoles accedan al pasaporte europeo.

La nueva ley simplifica el trámite a los hijos y nietos de personas nacidas en España que en su momento se vieron obligados a dejar el país. Es por esto que la normativa se plantea como un proyecto reparador, y tiene como objetivo reconocer el exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas.

También podrán sacar la ciudadanía española los hijos de mujeres españolas casadas con extranjeros antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1978. Y no habrá límite de edad para aplicar, a diferencia de lo que exigía la normativa vigente. Al obtenerse la ciudadanía española, se otorga acceso además al sistema educativo local, trabajos dentro de la comunidad europea y el libre tránsito.

La legislación se aplica de manera directa y sin necesidad de que la persona que realiza el trámite deba vivir una determinada cantidad de tiempo en el país. Actualmente, los argentinos que no poseen la ciudadanía o tengan visa de trabajo o estudio pueden permanecer en España por 90 días de manera legal.

Para comenzar el trámite se debe pedir un turno en el Consulado de la Ciudad donde se reside en el país. Una vez acordada la fecha, al momento del encuentro se deberán presentar los siguientes documentos:

El acta de opción por la nacionalidad española. Partida de nacimiento de los progenitores españoles en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil español. Partida de nacimiento del interesado expedida por el Registro Civil argentino, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con apostilla de La Haya. Acta de matrimonio de los progenitores o partida de nacimiento del padre o madre que no posee la nacionalidad española. Pasaporte español o partida de defunción del progenitor español. DNI argentino del progenitor español. DNI argentino del interesado. En caso de adopciones, se debe aportar el testimonio completo de adopción junto con la partida de nacimiento del adoptado.

