Destrozaron carteles en el frente del PJ

Este fin de semana, la Sede del Partido Justicialista (PJ) de Zárate, fue víctima de una acción vandálica. Cuando en la mañana del sábado llegaron a la sede de la calle Moreno, varios militantes para trabajar y seguir colaborando como todos los días, con la candidatura a Intendenta de Agustina Propato, se encontraron con una escena que –dijeron- «nos remite a prácticas de las peores épocas de nuestro país: el destrozo con saña de toda nuestra cartelería sobre el frente de la sede del Partido Justicialista”.

COMUNICADO

En repudio de estos hechos, autoridades del PJ y candidatos de Unión por la Patria emitieron un comunicado que dice lo siguiente:

“ El peronismo como movimiento nacional tiene una larga tradición y una rica historia en crear, ampliar y garantizar derechos a todos los habitantes de nuestro país, por esa concepción Justicialista es que muchas veces ha sido mancillado, perseguido y proscripto en las urnas. Creemos que la vandalización de nuestra cartelería no es el camino, la intolerancia política es repudiada desde todas las fuerzas que integramos Unión por la Patria.

Nuestro país tiene una inmensa historia democrática, creemos en la república, elegimos a nuestros representantes cada 2 años, y nada ni nadie debe violentar a las opciones por las que el pueblo se debate en las urnas el destino de nuestra ciudad, de la provincia y de la Patria, por lo tanto, volvemos a afirmar que este no es el camino.

Invitamos a reflexionar a la población, a todo el arco político local, y sobre todo a quienes han sido protagonistas de estos hechos, que trataron de amedrentar nuestra campaña electoral que viene realizándose con alegría, corazón y militancia, haciendo del juego sucio y la vandalización la mejor forma de expresar el futuro desolador que tienen para Zárate. La Democracia siempre va a ser el camino.

Nosotros jamás declamamos ni denunciamos mediáticamente porque nuestro vínculo y a quienes nos debemos es a la gente, trabajando abiertamente con y para ellos. La misma gente que nos acompañó en las PASO, y a quienes les estamos profundamente agradecidos por ese voto de confianza, siendo este el espacio más votado.

A 40 años de reconquistar la Democracia, reafirmamos que el juego sucio y la intolerancia NO es el camino”.

