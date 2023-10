Marcelo Matzkin delineó sus ejes de gestión en caso de ganar las elecciones

Tres ejes guiarán la gestión del candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, en caso de resultar ganador en las elecciones del próximo domingo. Seguridad, salud y mantenimiento de los barrios.

“Una de las demandas vecinales es la prevención del delito y se trata de una tarea fundamental que debe encarar un municipio. Para ello, vamos a generar un estatuto del policía municipal para que puedan ser auxiliar en operativos y que puedan utilizar armas no letales, y así proteger al agente y darle algunas herramientas para intervenir en materia de prevención del delito. Por otro lado, y en materia de salud, no necesitamos un hospital nuevo sino que necesitamos descentralizar, llevar la salud a los barrios. Acompañando esta acción, vamos a ocuparnos del mantenimiento general de los barrios. Actualmente, en Zárate y Lima existen más de 40 barrios populares, además de los que no están incluidos en estos relevamientos. Por lo tanto, el gasto público debe ir ahí. Siempre acompañando con acciones de desarrollo humano para mejorar la infraestructura básica y también ocuparnos de las personas más vulnerables. Vamos a poner los fondos municipales en estos tres temas, además de las inversiones municipales en otras áreas”, explicó el candidato a intendente de Juntos, Marcelo Matzkin, en su visita a la redacción de LA VOZ.

Por otro lado, habló de reducir políticamente el gasto público, reduciendo el organigrama municipal de trece a seis secretarías; seguridad, salud, obras y servicios públicos, atención al vecino, producción y gobierno. “Hoy, todas las áreas municipales responden verticalmente al intendente Cáffaro. Pero nosotros planeamos un municipio descentralizado, que desarrolle los tres ejes principales mencionados pero con autonomía para cada funcionario. Lo novedoso del esquema es que la secretaría del vecino será transversal a todas las áreas, porque planificamos agilizar la relación del vecino con el municipio con la posibilidad de que puedan realizar nuevos trámites por internet, la atención personalizada de los adultos mayores que necesiten hacer un trámite y no puedan desplazarse, vamos a simplificar trámites de la licencia de conducir y otras acciones que beneficiarán al vecino en pos de reducir la actual burocracia”.

No sólo la descentralización será en materia de fondos para las obras públicas en los barrios y llevar la salud a distintas unidades sanitarias que hoy permanecen cerradas, sino que Matzkin propone llevar dependencias municipales a los barrios más alejados: “hay que correr al Municipio del Centro. Hay que llevar la presencia del Estado a los barrios. Y el mejor ejemplo es darlo con la conducción municipal. Hoy imagino que una buena parte de la intendencia atienda en la Universidad Popular. Que allí se descentralicen las acciones principales del Municipio, con talleres culturales, trámites administrativos y otras acciones. Me encantaría tener una oficina en la universidad popular”, adelantó.

En tanto, respecto al Centro de Gestión del Conocimiento, comentó que será un predio al cual reconvertirán para que tenga un estrecho vínculo con la industria radicada en la zona. “El CGC seguirá siendo un predio vinculado a la educación pero como nexo de capacitación laboral con las empresas. Allí pensaremos el desarrollo industrial de Zárate a través de cursos y no con carreras universitarias que tienen un sistema incómodo, como en la actualidad. Hoy los alumnos, si se atrasan en una materia, deben cursarla en la casa central y no es así cómo debe funcionar un lugar vinculado a la educación terciaria que busca descentralizar. Aparte, queremos que una línea de colectivos de línea lleven estudiantes allí con una nueva ruta. Vamos a reconvertir al CGC para que sea más cómodo su acceso desde la ciudad y que proponga una oferta educativa vinculada a las necesidades de las empresas para que los alumnos consigan trabajo de forma rápida. En otro orden, invertiremos el 80% de todo lo recaudado del Fondo Educativo en el mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad para acompañar la inversión que debe ser provincial”, subrayó Matzkin.

PROGRAMAS PARA LOS JOVENES Y ADULTOS MAYORES

Los dos eslabones de la sociedad, que no están vinculados con la producción, son los jóvenes y los adultos mayores. Los primeros, que desarrollan sus primeros años de capacitación y los últimos, gozando de su jubilación luego de largos años de aporte. “Siempre decimos que los jóvenes son el presente, no el futuro. Por lo tanto, desarrollaremos el programa Primer Emprendimiento Joven para que los que deseen montar una PyME o un emprendimiento. Buscamos que ellos no paguen tasa municipal y que tengan la habilitación municipal automática por dos años, y luego recién en el 5% pasen a pagar el 100% como cualquier contribuyente. El rumbo del país estará marcado por la juventud. Queremos que tengan vínculos con el deporte, con la cultura y apoyarlos en sus emprendimientos. Desde talleres de oficios para capacitarlos, hasta acompañarlos en sus emprendimientos”, destacó el actual concejal de Juntos.

En tanto, reivindicó el rol de los adultos mayores en la sociedad y planifica que tengan un rol protagónico en la vida social del Partido. “Queremos una vinculación estrecha entre ellos y el municipio. Me gusta el actual programa Costa Grande, que finalmente no se hizo este año. Pero a esta población le faltan talleres de oficios, actividades que puedan hacer en grupo y debemos integrarlos a distintas actividades culturales y deportivas, como a los jóvenes. Vamos a reabrir el Hogar de Ancianos y en cuanto a los geriátricos, hoy la legislación bonaerense es muy estricta, y si bien los municipios deben controlar estos establecimientos, vamos a pedir que la ley provincial que rige estos establecimientos sea más acorde con la realidad de un universo poblacional que no puede pagar un geriátrico cobrando la mínima o en este contexto inflacionario descontrolado”.

Marcelo Matzkin visitó la redacción de LA VOZ para una entrevista donde se refirió a distintos temas.

“Estas elecciones serán muy diferentes a las PASO”

Finalmente, Matzkin analizó cómo será el panorama electoral de cara al próximo domingo; en el cual perfila a Juntos con altas chances de ganar la intendencia. “Por un lado, consideramos que los votos de Caffaro no tendrán una transferencia automática a Agustina Propato. El voto que tuvo Cáffaro es un voto vecinalista, no siempre kirchnerista, y que siempre acompañó al intendente en todas sus elecciones. Un núcleo propio. Por lo tanto, al ser un voto vecinalista, no veo que hoy esos mismos votantes, elijan a Agustina Propato. Porque si bien Cáffaro y Propato disputaron la interna dentro de la misma fuerza, no representan en todo lo mismo aunque se hayan unido por mantener el poder. Hoy no veo que el voto caffarista se traslade a Propato que durante muchos años nos tuvo como rehenes a los zarateños con la inseguridad, ya que todos sabemos que su esposo, Sergio Berni, está enfrentado políticamente al intendente y eso nos generó como zarateños muchas complicaciones en materia de seguridad. Por lo tanto, el desafío es captar ese universo de votos para nuestro espacio”, evaluó el candidato a intendente.

Por último, opinó que “estas elecciones serán muy diferentes a las PASO, y anticipamos que se tratará de una elección más local que nacional. Estamos ante un cambio de era, porque luego de 16 años no estará el intendente como alternativa. Y porque Propato, Matzkin o cualquier otro candidato será alguien nuevo para la gestión. En Zárate la elección local tendrá mucha importancia y vemos que habrá muchos cortes de boleta”, estimó el candidato de Juntos.

Finalmente, anticipó que el rol de la Unión Cívica Radical, como fuerza integrante de su frente, es importante en la actualidad y lo seguirá siendo en caso de ganar las elecciones.

Qué va a hacer con Zárate Basket

Sobre Zárate Basket, equipo que se encuentra disputando la Liga Nacional, Marcelo Matzkin ratificó que no concibe que se sostenga con el 100% de fondos municipales. «Eso no va más, vamos al camino de facilitar la autofinanciación privada del proyecto. Vamos a eliminar las sobre tasas de seguridad e higiene. El comercio no va a pagar más para sostener el equipo, lo hará voluntariamente el que quiera sponsorearlo», señaló.

Mañana En Toyota

Matzkin confirmó que mañana miércoles estará en planta de Toyota. Será en los cambios de turno, de las 6 y las 14 horas en la parte del estacionamiento de la Puerta 1, donde charlará con los trabajadores sobre sus propuestas.

