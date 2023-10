Más de 330 becas a estudiantes becados Tenaris

Tenaris otorgó 339 Becas Roberto Rocca a estudiantes de nivel secundario de Campana y Zárate con destacada performance académica. El emotivo acto de entrega se llevó a cabo en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) y estuvo encabezado por Paolo Rocca, CEO de Tenaris y presidente del Grupo Techint.

“No existe una empresa industrial capaz de crecer en el tiempo y de introducir innovación, que no tenga un apoyo sólido de su comunidad. Para construir esta relación pensamos que el mérito y el compromiso con la educación son el componente esencial. Creemos en una sociedad donde las oportunidades estén abiertas para todos y donde el esfuerzo sea reconocido. En cada uno de ustedes hay un patrimonio, una riqueza extraordinaria que hay que ayudar a que se desarrolle y el talento se realice. Esta es la tarea de una empresa, de una comunidad y de un país. Y eso lo tenemos que lograr todos juntos”, dijo Rocca frente a los becados y becadas y sus familias.

Por su parte, Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, señaló: “La compañía viene de construir el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra realizada en tiempo récord con la participación de ingenieros, ingenieras y trabajadores argentinos, la mayoría de ellos con no más de 30 años. Este proyecto, clave para el desarrollo energético argentino, sirve como metáfora del compromiso, esfuerzo y excelencia que ustedes vuelcan en su estudio, y que demuestra el potencial que podemos tener como país”.

Del acto también participaron Guillermo Hang, vicepresidente del Grupo Techint; Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint; y el intendente Sebastián Abella. Además, estuvo conducido por la reconocida periodista María O´Donnell, quien entrevistó al campanense Juan Segundo De Cía, egresado de la ETRR, y a María Liz Casal, oriunda de Arrecifes, dos actuales estudiantes universitarios de ingeniería becados por el programa.

PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA

De las 339 becas entregadas en Campana y Zárate, 182 corresponden a estudiantes de escuelas técnicas, y 157 a estudiantes de escuelas no técnicas. Para lograr una beca, los y las alumnas debieron obtener durante 2022 un promedio general de 9 o superior en escuelas técnicas y agrarias, y de 9,50 o superior en establecimientos de otras modalidades.

Con el objetivo de que las becas impacten en los segmentos de la población de menor nivel socioeconómico, promoviendo la igualdad de oportunidades, al momento de la inscripción se requirió un tope de ingreso bruto total del grupo familiar de hasta $1.080.000 (en base a familia tipo de cuatro integrantes). Por otro lado, los y las candidatas no debían registrar transgresiones a los Acuerdos Institucionales de Convivencia ni más de 15 faltas injustificadas. Asimismo, una vez completada la postulación, los y las estudiantes rindieron una evaluación para constatar el nivel académico.

Desde hace casi 50 años, Tenaris asume un compromiso con la educación reconociendo con las Becas Roberto Rocca a estudiantes de alto rendimiento. La iniciativa apunta a valorar el esfuerzo y la dedicación en el estudio, promoviendo la inclusión y el desarrollo personal. El programa comenzó siendo un beneficio exclusivo para hijos e hijas del personal, pero desde 2006 y hasta el día de hoy se encuentra abierto a los y las estudiantes de todas las comunidades en las que la compañía está presente.

Además, este año el Grupo Techint otorgó 1.293 Becas Roberto Rocca a estudiantes que se destacan por su desempeño académico de 155 escuelas secundarias y 19 universidades. Este aporte, que la empresa realiza en sus comunidades de influencia hace 47 años, implicó este en 2023 una inversión de más de $327 millones, y tiene como objetivo acompañar a jóvenes de nivel secundario y universitario que se destacan por su excelencia y compromiso académico, y que requieren apoyo económico para poder continuar con sus estudios.

Este año fueron distinguidos1.080 estudiantes en 12 comunidades de 8 provincias, lo que demuestra el espíritu federal del programa.

