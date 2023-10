Marcelo Matzkin cerró su campaña en Villa Negri: «La gente nos va a acompañar»

El cierre de campaña de Marcelo Matzkin, actual candidato a intendente de Juntos, se realizó en uno de los últimos potreros que existe en la ciudad. No es una plaza ni un espacio verde parquizado. Había dos arcos, un poco de pasto y se trataba de una cancha en donde los vecinos de Negri, de todas las edades, se juntaban a patear y organizar campeonatos amateurs.

En medio de bombos, choripanes y trompetas, Matzkin arribó a Sargento Cabral al 3100 y la gente lo saludaba muy afectuosamente. Le pedían sacarse fotos y le prometían su voto. “Por fin alguien que viene a cerrar a un barrio y no al Centro”, agradecían tres vecinas que sostenían a sus hijos en brazos.

El candidato a intendente llegó pasadas las 18:15, con un poco de demora en su arribo al predio. Luego de saludar a todos los vecinos y vecinas, uno por uno, se mostró conforme con la campaña. “Hicimos todo para llevar las propuestas a cada uno de los vecinos. Y cerramos en Negri porque nuestro eje está puesto en los barrios, ya que consideramos que a Zárate le falta mirar a los barrios”, expresó.

“Tenemos todas las expectativas, vemos a la gente también con mucha expectativa de que va a gobernar otro dirigente diferente al que gobernó en los últimos 16 años y debe elegir, y en ese elegir nosotros sentimos que venimos dando propuestas hace mucho tiempo de cara al vecino. De nuestra parte hicimos una campaña muy responsable y estamos satisfechos y confiados de que la gente nos va a acompañar”, evaluó el actual edil.

En este sentido, consideró que la gente entrará al cuarto oscuro interpretando la boleta desde la izquierda a la derecha, desde lo local a lo nacional; fijándose mucho en el candidato a intendente. “Se votará por lo local. Nadie puede negar que Zárate debe cambiar las prioridades. Por eso creemos que pesará lo local y que el votante lo hará pensando primero en lo municipal y luego en lo provincial y nacional”, adelantó.

“Vine recorriendo Zárate de punta a punta, Lima, Escalada, la Zona Rural, vivo en una calle de tierra y sufro como todos desde hace años el tema de la falta de agua, las calles destrozadas y la inseguridad, soy un convencido de que se puede cambiar esta realidad con proyectos, gestión, mucho trabajo y honestidad” dijo Matzkin en el atardecer de Villa Negri. A su lado, estaba el ídolo y actual jugador de CADU, Javier Velázquez, quien se crió allí, en Villa Negri, y dio sus primeros pasos en esa canchita donde Matzkin eligió cerrar su campaña. “Que se haya sumado Javier Velázquez es un orgullo, es un ejemplo a seguir. Y será para nuestra gestión un dirigente que nos guiará en el deporte desde lo social para todo un núcleo de vecinos de Zárate que está desvinculado socialmente”, indicó.

Matzkin anticipó que se podrán dar “cortes cruzados de boletas”, al igual que en las PASO, y que eso también cumple con parte de las expectativas electorales de su frente, Juntos.

También fue crítico de Unión por la Patria por la campaña electoral: “Vinieron a mostrarnos patrulleros para la campaña, se nos rieron en la cara durante 4 años, y el que más sufre la inseguridad es el laburante, quiero ser intendente porque quiero hacerme cargo de este desastre, porque soy un vecino más y quiero que mis hijos se críen en un Zárate diferente, no voy a mirar para el costado ni echar culpas, quiero ser un intendente comprometido y con la prioridad en combatir la inseguridad que nos dejan Berni y Cáffaro”.

“También quiero agradecer a todos los vecinos que nos alentaron a presentar una propuesta con fuerte identidad y arraigo de nuestra tierra, al Dr. Aldo Arrighi por ser un ejemplo de lo que debe ser un intendente y a la gente que desinteresadamente hace campaña con nosotros, sin regalar nada que sea del estado, lo nuestro es de zarateños para Zárate” dijo Marcelo Matzkin.

«EL DOMINGO DEFINIMOS UN MODELO DE CIUDAD»

Para finalizar explicó que “el domingo definimos un modelo de ciudad, no más abandono en los barrios, no más falta de plata para la educación que no se de en la infraestructura escolar, no más inseguridad, no más obras que se empiecen y no se terminan, no más las salitas de salud de los barrios cerradas; queremos vivir mejor y yo tengo la decisión, la convicción y la certeza de que los Zarateños van a votar la opción de Zárate. Vamos a llevar este domingo a todos nuestros abuelos a votar, y vamos a triunfar, que si ganamos, ganan los zarateños”.

APOYO DE VELAZQUEZ

Por su parte, Javier Velázquez agregó: “soy nacido y criado en Zárate, al igual que Marcelo. Y tengo un sentimiento de pertenencia con la ciudad muy grande. Y decidí acompañarlo porque me encantó su plataforma y creo que puedo aportar mucho con el deporte como herramienta de inclusión social”.

El ídolo de CADU llamó a “votar la opción zarateña de Matzkin este domingo en las urnas”. También dijo que “tengo sentido de pertenencia, por eso como zarateño apoyo a Marcelo, y no se confundan, las copas que ganamos los jugadores en la cancha no son de ningún político”.

«Javier Velázquez es un orgullo, es un ejemplo a seguir. Y será para nuestra gestión un dirigente que nos guiará en el deporte desde lo social», destacó Matzkin. El candidato a intendente dialogó con los vecinos que lo acompañaron en el cierre de campaña.

Comparte esto: Twitter

Facebook