“Es un contexto muy difícil para realizar obras pero siempre buscamos la manera”

El intendente Osvaldo Cáffaro viene advirtiendo que el proceso inflacionario está impactando en las arcas municipales y respecto a varios programas y proyectos de obras públicas que no resisten la inflación y la realidad macroeconómica.

A principios de mes, el jefe comunal supervisó la obra de pavimento de una calle en la Costanera y aprovechó la oportunidad para evaluar el proceso inflacionario y su injerencia en la obra pública para un municipio.

Precisamente, uno de los grandes problemas es la obra pública; y el propio intendente reveló que los costos de los materiales aumentan a un ritmo muy rápido; produciendo un desfasaje entre los fondos que envía la Provincia y la Nación con los ritmos de la obra.

“Es muy complicada la situación inflacionaria del país para un municipio. Y la escalada del dólar afecta los bolsillos de los trabajadores y también de los municipios. Es un contexto muy difícil pero siempre buscamos la manera de seguir realizando obras, aunque muchos proyectos debimos pararlos.

En la visita de obra explicó que un total de casi 50 obras ejecutadas por su gestión siguen desarrollándose y presentan un alto grado de avance. Aunque muchas presentaron problemas con las certificaciones de obra y nunca comenzaron o debieron detenerse porque los fondos del Gobierno nacional, las que cuentan con tal financiamiento, no avanzaron. Muchas de ellas constan de la repavimentación con asfalto de calles donde anteriormente se había colocado microaglomerado y cordón cuneta.

En cuanto a la obra pública, si un proyecto tiene un presupuesto de 80 millones de pesos y la financia el Estado nacional o el bonaerense, y esos recursos no bajan en un sólo pago, sino que se hace por etapas o por certificaciones de obra; al cabo del plazo de obra, esa misma obra no termina costando 80 millones, sino que por el aumento de los materiales y de la mano de obra termina valiendo el doble. Y si bien todas las obras cuentan con un ajuste por inflación, es un proceso engorroso y delicado para un municipio que debe salir a financiar obras provinciales que aumentan a raíz de la inflación.

El salto en la cotización del dólar paralelo, sumado a otras presiones existentes en la economía encarecen las obras y todo se encamina a que los municipios tengan muchos problemas a la hora de adjudicar una obra y luego iniciar la cadena de pagos correspondiente.

Estes mes, el intendente o Cáffaro recorrió la Obra de Senderos de Pavimento Intertrabado que la Municipalidad está realizando con fondos propios en la Avenida 7 de Julio, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, en Costanera.

