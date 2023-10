Se emitieron 2400 certificados de no emisión de voto en la Comisaría

Como en anteriores elecciones, la Policía Bonaerense fue la encargada de confeccionar los certificados de justificación de no emisión de votos a todos aquellos ciudadanos que demuestren, mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI), que su mesa de votación se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia, o por enfermedad. En el caso de Zárate, confirmaron que se emitieron poco más de 2400 certificados de no emisión de voto

En cuanto a los solicitantes hubo de todo tipo, estudiantes de los Institutos de Formación de Prefectura Naval que mantienen su domicilio en muchas ciudades del Litoral y también estudiantes que se encuentran residiendo en la zona. También se presentaron viajantes de diferentes rubros y mucha gente fue obtener el certificado de no emisión de voto justificando que su DNI había sido extraviado y que si bien habían iniciado el trámite para obtener el nuevo, no lo habían recibido aún en sus viviendas.

REIS DENUNCIAS DE EXTRAVIO Y POCOS DNI ENTREGADOS

El rol de los Registros Civiles ha quedado en un rol subsidiario durante las elecciones porque si bien abren el sábado anterior al día de los comicios y el propio domingo de votación, han tenido en los últimos años poco movimiento.

En esta oportunidad, hubo seis denuncias de extravío del DNI y pocos documentos entregados, informaron desde el Registro Civil local, ubicado en calle 19 de Marzo.

La Comisaría Primera fue la encargada de confeccionar los certificados de justificación de no emisión de votos a todos aquellos ciudadanos que demuestren, mediante su DNI, que su mesa de votación se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia, o por enfermedad.

Comparte esto: Twitter

Facebook