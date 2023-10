El concejal Matzkin pidió la licencia para preparar su nuevo gobierno municipal

A partir de las 9 horas de hoy volverá a sesionar el Concejo Deliberante Zárate en lo que será una de las últimas sesiones del período ordinario, que se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo. Luego, los propios concejales podrán pedir prórroga hasta el 30 de diciembre en un período extraordinario.

RESOLUCIONES

Si bien se acumularon varios proyectos, existen tres resoluciones que revisten de cierta importancia.

Una es la preocupación vecinal por la existencia de residuos en zonas de humedales. Esto tiene que ver con el escaso control en torno al medio ambiente y de distintos lugares donde proliferan todo tipo de basurales a cielo abierto.

Los concejales piden al Ejecutivo municipal y a las autoridades provinciales recuperar la zona de humedales afectada en distintas áreas de la costa de la ciudad. Además, la implementación de medidas de control y tareas de prevención de futuras disposiciones indebidas de residuos sólidos.

Otra resolución que solicita al Ministerio de Transporte provincial para que controle a las empresas de transporte, ya que muchos usuarios reclaman más frecuencias de líneas interurbanas.

Desde la apertura de actividades tras la pandemia, muchos usuarios han registrado que las frecuencias de muchos micros de líneas interurbanas han cambiado sustancialmente sus frecuencias. Y que ahora son más espaciadas, dejando a muchos usuarios esperando por largos minutos de tiempo cuando antes los colectivos tenían más frecuencia.

Se trata de las líneas 228, 204 y 197, de la Nuevo Metropol (ex Chevallier) Estas líneas presentan frecuencias muy espaciadas en comparación a su normal funcionamiento de hace algunos años atrás y no hubo información oficial de por qué dejaron de funcionar en función del esquema tradicional.

El reclamo fue recogido por el Concejo Deliberante y ahora los ediles deberán estudiarlo para que sea aprobado y, finalmente, determinar las frecuencias de micro.

Y una tercera resolución, solicitando al Ministerio de Seguridad medidas adicionales de seguridad en los alrededores de las escuelas. Esto ocurre en los alrededores de la Técnica 1 (ex Colegio Industrial), en la Unidad Académica Zárate (ex colegio Nacional) y en la Primaria 7. Estos son colegios que están abiertos todo el día, con clases de nivel terciario y otras actividades que se extienden desde las 18 hasta las 23 horas. Y es por esta razón que se torna necesario más medidas de seguridad.

Durante los meses de otoño e invierno, las comunidades educativas de estos establecimientos se mostraron preocupadas por robos en inmediaciones a los colegios que afectan al nivel primario y secundario, dado que al ser los días más cortos, reinaba la oscuridad por la mañana bien temprano o por la tarde-noche.

Las tres resoluciones tienen despacho favorable y se espera que sean aprobadas durante la sesión de hoy.

Por otro lado, hay muchos expedientes por mantenimiento en los barrios y cuadras. En Barrio Reysol piden más iluminación, la reparación de pérdida de agua y cinta asfáltica en calle 6 intersección Ameghino; la limpieza de predio calle Juan B. Justo entre calles 34 y 32; la pérdida de agua en su intersección de calle Suipacha y Félix Pagola y la reparación de capa asfáltica de calle Sarmiento intersección calle Paso.

El Concejo Deliberante tratará el pedido de licencia de Marcelo Matzkin, que en diciembre asumirá como nuevo intendente.

Comparte esto: Twitter

Facebook