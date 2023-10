El Ejecutivo pidió una prórroga para presentar el Presupuesto 2024

El Concejo Deliberante se reunió ayer en una nueva sesión ordinaria, la cual resultó expeditiva y fue la más rápida del año. Los concejales no se hicieron tiempo para los debates que sí se generaron durante todo el año cuando se inició la campaña electoral.

Para muchos concejales son sesiones en las que se empiezan a “despedir” de sus bancas. Son sesiones para Nuevo Zárate y el caffarismo “raras” ya que luego de 16 años no ingresarán concejales de su signo y no quedarán militantes de este espacio ocupando un rol de concejal.

Se termina una era “caffarista” al interior del cuerpo también. Ahora se inicia una nueva etapa polarizada entre Juntos y Unión por la Patria, donde por primera vez en mucho tiempo, y ya como oficialismo, Juntos tendrá la mayoría simple contando a los aliados de la Unión Cívica Radical.

La única acción y moción del propio del bloque caffarista fue pedir la prórroga de la presentación del Presupuesto 2024 hasta el 5 de diciembre, algo que daría tiempo al nuevo gobierno de Matzkin de analizar y revisar los números con los que tratará de gobernar el año entrante.

Uno de los expedientes principales ayer, fue el pedido de prórroga para la presentación del presupuesto 2024.

Tal como se mencionó, antes de fin de año el Concejo Deliberante debe tratar el presupuesto 2024, con la gestión de Osvaldo Cáffaro “en retirada” y la fuerza política de Juntos ingresando a la administración pública.

El Presupuesto Municipal debe ser presentado, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, antes del 30 de octubre.

Si bien los concejales, con esta prórroga, tendrán menos tiempo de estudio; la postura es que Juntos participe de la confección del presupuesto para generar una transición municipal más ordenada.

El año pasado, el Ejecutivo también pidió treinta días de prórroga para presentar el presupuesto. Aunque el contexto político era otro, el pedido de prórroga fue por la creciente inflación, ya que la Comuna debe presupuestar obras y planificar acciones con una inflación por encima del 100% cuando las previsiones del gobierno nacional son mucho menores.

El presupuesto debe elevarse y someterse a estudio de parte de los concejales. Luego se votará en el recinto. En caso de que el HCD no lo apruebe, el Ejecutivo deberá administrar el 2024 con el actual presupuesto de 13.800 millones de pesos.

Osvaldo Cáffaro y Marcelo Matzkin se reunieron ayer pero no trascendieron los detalles del encuentro.

Tasas

Otro de los proyectos que debe tratar el Concejo Deliberante es el aumento de tasas, la reforma de la ordenanza fiscal e impositiva.

Por su parte, el Ejecutivo municipal pidió aumentar las tasas un 113% para este año, buscando elevar el valor del módulo, el multiplicador de la fórmula por la cual se calcula el valor de las tasas municipales. Si aumenta el módulo, sube el valor final que cada contribuyente debe abonar mensualmente.

El valor del módulo propuesto por el Ejecutivo fue de $170, un 161% respecto al actual valor. Pero en el Frente de Todos pese a estar separados los bloques consensuaron un módulo de $120, un valor intermedio que finalmente promediará un 113% de aumento, ya no el 161%. A la par, también consensuaron elevar la base imponible para evitar que los comerciantes chicos y medianos paguen las tres “sobretasas” en concepto de Deporte, Salud y Educación.

Para aprobar un aumento de las tasas se debe modificar la ordenanza fiscal e impositiva. También en un camino similar al tratamiento del presupuesto, el Ejecutivo debe calcular el aumento y luego el Concejo Deliberante debe tratarlo. Finalmente, una asamblea de vecinos, denominada “asamblea de mayores contribuyentes” debe convalidarlo en otra sesión.

Ambos proyectos serán tratados antes del 31 de diciembre y consensuados entre Juntos y Nuevo Zárate en este breve periodo de transición de un mes.

Concejales que entran al HCD

En cuanto a los nombres, por la lista del intendente electo Marcelo Matzkin ingresan al Concejo Deliberante Natalia Blanco, Walter Unrein (quienes renuevan sus bancas de concejales); María Elena Gallea (que regresa al HCD) y Eduardo Finkel.

Por la lista de Agustina Propato (UxP), ingresan como concejales María Alejandra Berni, Marcelo Schiavoni, Marcela Budano y Lucas Castiglioni (quien ya fue concejal).

Y en cuanto a la lista de La Libertad Avanza, ingresarán Lautaro Fenestraz y Daiana Hergert.

