Santa Rita,un estallido de color en la ciudad

Como flores de papel hechas con nuestras propias manos, formadas de un solo pétalo de tres puntas, las flores de la Santa Rita muestran todo su esplendor en estos soleados día de primavera embelleciendo el paisaje urbano.

Su abundante floración destaca y caracteriza su gran estilo ornamental. Es una de las plantas más populares y requeridas en todo el mundo, porque vive en los cinco continentes. Seguramente en estos días, y en más una ocasión las podemos admirar caminando por las calles apreciando su despliegue en gran magnitud, abrazando de manera atrevida paredes, columnas y techos; y regalando un gran manto de color a la vista sin importar el día.

Así, simple y sencilla, esta planta logra su fama indiscutible de matas de color que inspiran y embellecen cualquier jardín. Sus generosas flores en diferentes colores de la gama de los cálidos se muestran aferradas a sus hojas ovaladas de verde oscuro, entre la primavera y el verano. Ellas son dueñas del lugar y pueden permanecer hasta esconderse en el otoño, mientras se aproxima el frío del invierno.

La Santa Rita es originaria de Brasil, existen más de 500 variedades -incluyendo las híbridas-. Se trata de una planta trepadora con tallos leñosos y dependiendo la variedad pueden ir desde los 3 hasta los 8 metros de altura, pero existen variedades más pequeñas, inclusive enanas.

Estando bien cuidada, es una planta que crece con velocidad y en cantidad.

Esta planta tiene flores tubulares que, en las condiciones adecuadas, pueden mantener su floración durante toda la primavera y el verano. Su color original lila dio origen a variedades de cálidos e intensos colores como el rosa, rojo, púrpura, naranja, amarillo o blanco.

Esta planta necesita la ayuda de soportes en los primeros años de vida. Pueden ser vallas, glorietas o barandas; e incluso se aconseja atar las nuevas ramas a medida que la planta se va desarrollando, sobre todo para protegerla del viento -suelen ser frágiles-.

POR QUE LAS PLANTAS CRECEN EN PRIMAVERA

Desde siempre se ha sabido que la llegada de la primavera trae consigo el nacimiento de nuevas plantas que se dedican a teñir el mundo de colores intensos, pero ¿sabes por qué sucede esto en dicha estación?

Las plantas tienen un reloj interno, el cual no solamente garantiza que cumplan sus tareas específicas, sino que también asegura las realicen en el momento adecuado. Por ejemplo, en el día, las plantas extraen energía de la luz solar; y en la noche, algunas especies, como el nenúfar rojo, se abren para servir como fuente de alimento a murciélagos y polillas.

Para distinguir entre el día y la noche, las plantas cuentan con receptores especiales en sus células, algo parecido sucede cuando llega la primavera…

Durante la estación primaveral crecen muchas flores y plantas debido a un mecanismo llamado “vernalización”, que consiste en que el desarrollo floral esté inactivo durante el frío, permitiendo así que las flores broten al empezar el calor. Esto no quiere decir que las plantas no estén vivas durante el invierno, solamente se encuentran “dormidas”.

Según un estudio de la Universidad de Texas, las plantas son capaces de reconocer la primavera, ya que pueden recordar haber pasado por un largo periodo de frío gracias a una molécula denominada COLDAIR, que actúa como memoria cuando transcurren de 30 a 40 días helados.

De la misma manera, es común ver más mariposas, abejas y colibríes durante esta estación, puesto que ellos buscan alimento en las flores, por lo tanto, al haber más floración en dicho periodo, estos animales (también llamados “polinizadores”) degustan una gran variedad de banquetes naturales a lo largo de la primavera.

Cabe aclarar que no todas las plantas florecen en primavera, tales como la nochebuena y la caléndula, que pueden soportar temperaturas bajas sin perder su vitalidad y sus colores.

Las plantas no se mueven, pero eso no detiene su crecimiento constante. Es esencial para ellas percibir señales ambientales que indican que ha llegado el momento de florecer, ya sea en primavera o en cualquier estación del año. Su éxito para crecer depende de sus sensaciones.

Tiene una flor muy hermosa, como ésta de color rojo que embellece el frente de una casa en 3 de Febrero y Gral. Paz.

