Estiman que la crecida del Río Paraná llevará a la región al borde del alerta

El secretario de Protección Civil bonaerense, Roberto Rioja, confirmó que según las mediciones del Instituto Nacional del Agua (INA), en 20 días se registrará un pico de la crecida y pondrá a todas las poblaciones de la cuenca al borde del alerta de evacuación.

Las intensas lluvias registradas en la cuenca superior de Brasil, en los últimos días, provocaron el aumento del caudal del Paraná, lo cual, despertó una alarma en parte del Litoral argentino y especialmente a localidades costeras “río abajo”.

El fenómeno de “El Niño” generó la crecida de el Río Paraná, aunque todavía no afectó puntualmente al territorio de la provincia de Buenos Aires.

Es por ello, que Defensa Civil emitió un alerta a 10 días para los vecinos de San Nicolás, San Pedro, Zárate, San Fernando, el delta del Tigre, y toda la cuenca del Río Paraná, porque en dos semanas podrían sufrir anegamientos.

En Corrientes y el litoral argentino ya comenzaron a anegarse campos y las inundaciones en los establecimientos agropecuarios. Todas las islas o zonas bajas contra el río Paraná están siendo evacuadas.

La crecida del Río Paraná, atribuida al fenómeno de «El Niño» mantiene en vilo a los productores y habitantes de las zonas rurales del litoral. También en el norte de la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento es la zona menos castigada. Sin embargo, desde Defensa Civil advierten que esperan una situación crítica dentro de 10 a 15 días, con una crecida importante del caudal, que podría generar inundaciones.

«En Buenos Aires la crecida más importante es en 10 a 15 días. Ya activamos protocolo de contingencia provincial para toda la cuenca del Paraná», advirtió el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, quien confirmó que por ahora no hubo evacuados en el noreste provincial, como así tampoco en la zona de islas.

INUNDACIONES EN OTRAS PROVINCIAS

Cabe recordar que el fenómeno de El Niño, que provoca condiciones de mayor humedad y precipitaciones, terminó con cuatro años de sequía que afectaron fuertemente la actividad agropecuaria.

«Pasamos de un extremo a otro», aseguraron desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y advirtieron que ya se registraron inundaciones y anegamientos en campos de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

PREVENCION EN TERRITORIO BONAERENSE

La subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense había alertado en marzo de este año que una vez finalizada la gran sequía y con la llegada de la primavera, habría lluvias «inusuales» para la época del año, que podría generar inundaciones y obligar a aplicar planes de contingencia. Según había comentado el titular del área, Ricardo Jelinski, el trabajo realizado por la Provincia no evitará inundaciones pero servirá para “minimizar daños y riesgos al trabajar sobre lo vulnerable del territorio, y hacer que sea menos vulnerable”.

«Cuando vienen lluvias muy grandes las acciones tienen más que ver con la prevención», advirtió el Subsecretario. Por ese motivo se creó una Mesa de Riesgo Hídrico, que además cuenta con dos centros de monitoreo para la cuenca del Paraná: la estación de bombeo de La Emilia, en San Nicolás; y el Astillero Naval Paraná Miní, en el delta del Tigre.

Asistencia en el Litoral

Funcionarios del Ministerio de Defensa visitaron el centro de evacuados de la ciudad correntina Paso de los Libres para supervisar el despliegue que montó el Ejército en la región para atender a la población afectada por las inundaciones por el desborde de los ríos Uruguay y Paraná, indicó la cartera castrense.

El secretario de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Ospital, y el jefe del Ejército, Guillermo Olegario Pereda, visitaron junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, el centro de evacuados ubicado en esa localidad correntina «con el fin de supervisar el despliegue que montó el Ejército» en el Litoral para «atender a la población afectada por las inundaciones», se detalló en un comunicado.

Los funcionarios junto al Grupo de Artillería Monte III sobrevolaron «la zona afectada y analizaron la situación meteorológica e hidrográfica para los próximos días», y luego se trasladaron al ex Regimiento 5, que ha sido transformado en el Centro Municipal de Evacuados, espacio para «la respuesta a emergencias y desastres naturales» en la provincia de Corrientes.

El operativo también se despliega en Entre Ríos, donde el Regimiento de Tanques 6 «Blandengues» continúa con tareas en conjunto con la municipalidad de Concordia para asistir a las personas evacuadas, a las que se les brinda «preparación del alojamiento, instalaciones sanitarias y asistencia en la reubicación de las pertenencias de las familias afectadas», se indicó.

En Concepción del Uruguay, el Batallón de Ingenieros Blindado 2 está proporcionando «apoyo de alojamiento y racionamiento para los evacuados que se encuentran en el cuartel».

En Gualeguaychú, el Escuadrón de Exploración de Caballería 2 se encuentra trabajando «activamente en la preparación y distribución de alimentos destinados al centro de evacuados».

Además, el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 está utilizando la barcaza de transporte pesado Zárate para llevar a cabo la evacuación de ganado en Diamante, Entre Ríos.

