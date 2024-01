Exitosa campaña de donación de sangre organizada por la filial local de la Cruz Roja

Voluntarios de la Cruz Roja Filial Zárate, junto al Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero, llevaron a cabo una importante campaña de donación de sangre bajo el lema, “Donación de Vida”.

Los organizadores expresaron su satisfacción al superar las expectativas previstas para esta propuesta que fue hecha durante este mes de vacaciones. Un total de 21 personas se presentaron para donar sangre, mostrando un compromiso inquebrantable con la causa de ayudar y salvar vidas.

El impacto de esta campaña se extiende a 63 personas, ya que cada donación potencialmente puede salvar hasta tres vidas. Este logro resalta la importancia de la participación comunitaria en eventos de donación de sangre, subrayando cómo pequeños gestos pueden tener un impacto monumental en la salud y el bienestar de la sociedad.

Finalmente, dicha campaña no sólo cumplió su propósito de recolectar sangre vital, sino que también resaltó la importancia de la comunidad unida en momentos cruciales. Estos actos altruistas sirven como recordatorio de la capacidad de la sociedad para marcar una diferencia positiva cuando trabaja unida por el bien común.

La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas.

Al ser la única sustancia que no es reemplazable, hasta ahora no existe una versión artificial de la sangre, es decir “no se fabrica, se dona”, es por esto por lo que la donación es el único método eficaz y seguro para salvar vidas. Sin donantes no hay sangre, su disponibilidad depende de su donación.

Quien entrega una parte de su cuerpo para que otro la reciba y se beneficie de ella está cometiendo un acto altruista y voluntario, que brinda beneficios emocionales, pero también reporta otras consecuencias positivas para el organismo, que sirven como factores motivadores para quien desee hacerlo.

