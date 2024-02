Davio, DT de CADU: «Estoy conforme con la pretemporada que hicimos y con los refuerzos que llegaron»

El entrenador de CADU, Santiago Davio, hizo un balance de la pretemporada y tras culminar el amistoso con Nueva Chicago en Villa Fox señalando lo siguiente: «El balance de la pretemporada ha sido muy bueno, se trabajó bien en lo físico, táctico, técnico y futbolístico, tareas con pelota, contando con una gran predisposición de los jugadores del plantel. Jugamos este último amistoso ante un rival duro, de prestigio, que lo tenemos que enfrentar en la misma zona durante el campeonato, más allá de la derrota (1-0) no me quiero detener en el resultado, me voy a centrar en el funcionamiento del equipo en líneas generales, donde por momentos se jugó muy bien, no pasamos situaciones de riesgo sobre nuestro arco y si nos está faltando más juego de la mitad de cancha hacia adelante, eso es lo que nos queda por trabajar en ésta semana previa al debut. Pero estoy conforme con lo que se está viendo, como terminó el equipo y ya pensando en lo que viene, en Colón, en la presentación del sábado por la noche en Santa Fe».

De cara al debut, ¿el equipo sería la base que vino jugando los últimos dos amistosos?

«Es muy probable que sea ése, va a salir de ahí seguro, quizás se introduzca alguna modificación, pero en gran parte será ese equipo para el debut, el que vino jugando los amistosos durante la pretemporada».

«Están todos bien, salvo Mauro Alarcón, que se hizo una resonancia magnética en la rodilla por un dolor en los meñiscos, después recuperamos a Matías Rapetti que es el lateral por izquierda, que tenía un micro desgarro pero ya está totalmente recuperado y pudo jugar sin problemas en el segundo partido con Nueva Chicago».

«Buscaremos de corregir errores que cometimos en el torneo pasado, en especial tratar de sumar más puntos como visitante y seguir siendo muy fuertes como locales algo que sucedió en la temporada pasada. Pero la idea ahora es ser un poco más protagonistas cuando nos toque ser visitantes, algo que dejamos pendiente del campeonato anterior».

«No está cerrado el tema de las incorporaciones, han llegado alrededor de 17 jugadores, más la vuelta de Rodrigo Hernández que se le terminó su préstamo en Real Pilar, estamos conformes con los refuerzos que se ha incorporado al plantel. En relación a las desvinculaciones hay que decir se fueron 13 futbolistas respecto al torneo pasado».

«Sí, creo que sí, los dos equipos que descendieron de la Liga Profesional, Colón y Arsenal, son dos grandes para la categoría. Entonces la divisional se hace cada vez más fuerte y competitiva, fijate que la mayoría de los equipos se reforzó con jugadores de renombre, que vienen de la primera división».

