Efemérides del 6 de Febrero

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

-1783: Se producía el segundo terremoto, de una serie de 5 en 50 días, en Sicilia. Tras el primer terremoto el día anterior, murieron más de 25.000 personas, muchas familias utilizaron la playa para dormir y guardar sus pertenencias. El segundo provocó un tsunami, murieron ahogadas 1500 personas.

-1807: En Cabildo Abierto de Buenos Aires destituyó a Rafael de Sobremonte, virrey del Río de la Plata y designa a Santiago de Liniers ejerció el cargo entre 1807 y 1809.

-1866: Muere el general Gregorio de Las Heras. Luchó contra los ingleses en las invasiones de 1806. En 1816 integró el Ejército de los Andes. En 1820 integró la expedición que partió de Valparaíso para liberar Perú del dominio español.

-1916: Muere Rubén Darío, poeta nicaragüense y periodista, creador del movimiento Modernista en lengua castellana.

-1945: Nace Bob Marley. Este hombre oriundo de Jamaica se volvió un ícono del reggae y uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial. Bob Marley comenzó su carrera de músico en 1964, y formó parte de bandas como The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980). Este artista, que lanzó 18 álbumes plagados de mensajes alegres y de amor, es considerado el padre del Rastafarismo, un estilo de vida y movimiento social que lucha contra las injusticias. Tras combatir durante ocho meses contra el cáncer, el músico murió a causa de un melanoma el 11 de mayo de 1981 en Miami, a los 36 años. Fue enterrado junto con su guitarra Gibson Les Paul, una biblia, una flor de marihuana y un balón de fútbol.

-1952: Al fallecer de cáncer de pulmón el rey Jorge VI de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sube al trono su primera hija, que será coronada reina bajo el nombre de Elizabeth II.

-1958: Paul McCartney le presentó a John Lennon, ambos integrantes de The Quarrymen, a su amigo George Harrison. que tenía apenas 15 años , por lo que Lennon, de 18, pensaba que no estaría capacitado para estar en la banda. Tras la insistencia de Paul y unos ensayos, quedó como músico estable. Luego de un cambio de formación cambiaron de nombre. Así nacían The Beatles.

– 1958 : Se produjo el desastre aéreo de Munich, cuando el plantel completo del equipo de fútbol del Manchester United volvía a Inglaterra, y el avión terminó chocando contra una casa lindera al aeropuerto. En total murieron ocho futbolistas, tres personas del cuerpo técnico, ocho periodistas, el agente de viajes, el amigo de uno de los jugadores y dos integrantes de la tripulación, el copiloto y el comisario de a bordo.

-1958: Se inaugura el recreo isleño «La Martita», sobre el Canal Irigoyen. Estaba ubicado a 150 metros del apostadero de la balsa que cruzaba el río desde el puerto de Zárate. Los recreos en la isla eran lugares de encuentro de familias y amigos, lo mismo que el balneario municipal durante la década del 60.

1964: Inaugura en Campana, “Tropicana Club” en Avenida Rivadavia 525 (foto). Un lugar clásico de la noche campanense, muy frecuentado por público de Zárate, Escobar y ciudades vecinas. Marcó una época y un estilo en la diversión nocturna con la presentación de artistas, y grupos musicales de reconocida trayectoria.

-1989: Brusca devaluación del austral en un contexto de escasas reservas. El dólar salta de 17 australes a 24. En los hechos, significa el fin del Plan Primavera, el esquema de estabilización con el que el gobierno de Raúl Alfonsín pretendía llegar al final de su mandato. Es el comienzo de la aceleración de la crisis hacia la hiperinflación

-1992: A los 93 años muere Petrona Carrizo de Gandulfo. Doña Petrona fue la pionera de las cocineras por televisión. Nacida en La Banda en 1898, se convirtió en una auténtica best-seller con su libro de recetas. El Libro de Doña Petrona se reedita de manera regular y consigue nuevos lectores. En los años 50 llegó a la pantalla chica y su fama se cimentó durante los años 60.

-2011: Moría Gary Moore, guitarrista irlandés. Tras comenzar su carrera en el hard rock, en bandas como Skid Row y Thin Lizzy, emprendió un camino solista donde se volcó al blues, que lo llevó a ser considerado uno de los mejores guitarristas de la historia que le permitieron ser reconocido en el mundo.

-2014: La Compañía Tango Rojo creada por los profesores Karen Digiovanni y Luciano Cáceres, realizaron una gira invitados por las Secretarías de Turismos las Provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy donde realizaron seminarios de danza tango y show. Integraban la Compañía: Edgardo Sánchez Gajo, Estefanía Belforte, Edison Chávez, Tatiana López, Diego Leiva, Verónica Galván, Francisco Agüero y María Elena Galván, con la dirección de Karen Digiovanni y Luciano Cáceres.

-2018: Falleció la periodista y política argentina Débora Pérez Volpi en el transcurso de un procedimiento de video endoscopia digestiva.

-2023:Caso Baez Sosa: El TOC 1 de Dolores dio a conocer la sentencia para los acusados imputados por matar a Báez Sosa. Cinco de ellos recibieron cadena perpetua y tres prisión efectiva por 15 años. Las penas más extensas fueron para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli, por ser considerados coautores penalmente responsables. En tanto, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron acusados de ser partícipes secundarios del asesinato.

