7 de Febrero

-Día Nacional del Carnavalito, honor al fallecimiento de Edmundo Zaldívar, creador del tema “El Humahuaqueño”.

-1785: Nació en Salta, Martín Miguel de Güemes. Destacado héroe de la independencia que frenó el avance realista en la frontera norte, más conocida como “la guerra gaucha”.

-1812: Nace en Portsmouth (Reino Unido), Charles Dickens, escritor de novelas de ácida denuncia social, combinada con humor, tragedia e ironía. Entre otras, “Oliver Twist”, “Cuento de Navidad”, “David Copperfield”, “Tiempos difíciles”, “Historia de dos ciudades” y “Grandes esperanzas”.

-1826: El Congreso designa presidente a Bernardino Rivadavia, aunque que no sería un presidente constitucional, carente de todo apoyo, debió renunciar en junio de 1827.

– 1876: El británico Alexander Graham Bell patentó la invención del teléfono, cuya idea tomó del italiano Antonio Meucci.

-1927: El Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza municipal Nº 126 que sería la primera norma para el tránsito vehicular automotor siendo presidente del cuerpo Manuel Sundbland e intendente Domingo Palacios. Disponía la inscripción de vehículos que debían registrar sus características como, máximo de velocidad, capacidad del tanque, sistema de ruedas, etc. Se fi jaba la velocidad máxima de circulación –no más de 20 km en la traza urbana- se prohibían los escapes libres y los cuidados que había que tener para circular con luces, el modo de cruzar las bocacalles, el abuso del uso de la bocina. Los requisitos para poder conducir: tener 18 años, capacidad probada para manejar y carecer de antecedentes. Cumplidos los mismos se otorgaba un carnet donde se anotaban también las infracciones. Una de las primeras mujeres conductoras en Zárate fue doña Delfina Ferrari de Malacalza quien a los 18 años obtuvo el carnet Nº. 76 e iba al volante de un Ford A(foto) patente 282, que la familia había adquirido a la firma Atwell.

-1931: Nace la docente Norma Miriam Presti, Fue por muchos años maestra de grado y luego secretaria en la Escuela Nro. 3, además de catequista y ferviente católica, recordada con enorme bondad por todos quienes fueron sus alumnos.

– 1944:Nace el periodista y conductor argentino Samuel “Chiche” Gelblung.

-1952: Se realizaba el primer vuelo con descenso desde el Continente hasta la Antártida.

-1953: Baile en el Club Belgrano con la presentación del cantante de tango Edmundo Rivero. El complemento musical fueron la orquesta Típica Novel y la jazz Freddy. El presentador de los recordados bailes de Belgrano era Luis Vallejos.

-1965: La Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó por primera vez el napalm sobre Vietnam del Norte. Esta sustancia gelatinosa produce una combustión mucho más duradera que la gasolina simple, motivo principal de su utilización en el campo de batalla.

-1991: Una lluvia ardiente caía sobre la Argentina, los restos de la estación espacial sovíetica Salyut 7. Una inmensa bola de fuego cayó y se esparció por Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut.

-1988: La cantante Bibiana Frutos ganó en el rubro “Vocal Femenino de Folklore” en el 24º Festival de Folklore en la ciudad de Baradero.

-1997: Dirigida por José Pekerman, la selección argentina sub 20 gana el Campeonato Sudamericano luego de 30 años sin lograr ese título. Se consagró en el estadio de La Serena, al igualar 1 a 1 con Paraguay con gol del lateral Diego Placente. En ese equipo, que luego fue campeón del Mundial de Malasia 1997, brillaban Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso y Walter Samuel.

-2006: Un vecino zarateño ganó 3.336.081, 41 pesos en el sorteo 1291 del Loto, el afortunado apostador jugó su boleta en la Agencia Pappalardo de Pagola 59.

-2013: El Teatro de Marionetas “Los Arana” presentó en el Forum Cultural la obra “La Vuelta al Mundo”.

-2015: Moría René Lavand (foto). Ilusionista argentino, es reconocido en todo el mundo como uno de los más importantes exponentes de la cartomagia. A los 32 años comenzó a trabajar profesionalmente mostrando sus dotes con las cartas, con un estilo único que mezclaba la magia y las historias con que viste sus ilusiones. “Agua y aceite” fue el juego más famoso de su carrera, con una frase que quedó en la historia: “No se puede hacer más lento”.

