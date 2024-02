Proteccionistas aguardan que se inicien campañas de castracción masiva

Vecinos por la Salud Pública Animal (VESPA), es una entidad que reúne a un grupo de vecinos y vecinas que viene hace años trabajando por la aplicación de castraciones masivas y reclamando al Ejecutivo municipal el desarrollo de castraciones masivas de animales.

Durante el verano pasado, esta entidad emitió un comunicado con el nombre; “La reproducción animal no se toma vacaciones”, en donde vuelven a manifestar la necesidad de acciones públicas para controlar la reproducción animal y mejorar la salubridad de perros y gatos.

Ya pasado todo el 2023, aún aguardan que el Ejecutivo municipal cumpla la ordenanza que promueve la castración y control poblacional de animales.

Según la entidad, las cifras en Zárate indican que somos 138.000 habitantes y 69.000 animales, es decir 1 animal cada 2 personas. La sobrepoblación animal es altísima y sigue creciendo sin control.

Y la solución a tal situación es castrar en forma gratuita, masiva, sistemática, no excluyente, extendida y temprana. “Sólo cumpliendo con estas 6 características el PEP (Programa de Equilibrio Poblacional) tendrá éxito y se logrará castrar el 20% de la población animal que es lo que dicta la ley provincial 13.879 de equilibrio poblacional, sancionada en el año 2008”, aseguraron desde VESPA.

A un año y medio de la creación de dicha entidad, aún no recibieron novedades como así tampoco el Ejecutivo avanzó en la aplicación de un programa de castración masiva en función de las necesidades de la población animal.

CASTRACIONES MASIVAS

Lo que reclaman desde la entidad Vespa es lo siguiente; “Castraciones masivas”, hay que castrar a un número mayor de animales en el menor tiempo posible; “Gratuitas”, garantizando el acceso de toda la población; “Sistemáticas”, toda acción debe ser sistematizada en un servicio eficiente, rápido y eficaz; “Tempranas”, antes del primer celo; “Extensivas”, el servicio debe extenderse a toda la zona geográfica del municipio, y “No excluyentes”, no importando la raza del animal o el estado socio- económico de cada vecino o vecina.

Y los números entregados por la entidad hablan por sí solos, el Partido de Zárate tiene 138 mil habitantes. Ellos calculan que hay un perro o gato cada dos personas, o sea que de existir un censo animal arrojaría un aproximado de 69 mil perros o gatos. Según las estimaciones veterinarias y en pos de controlar la sobrepoblación animal, se debería castrar un mínimo del 20% de la población anual, lo cual implicaría castrar a 13.800 animales al año en nuestro Partido. O sea, unos 1150 animales mensuales y unos 57 animales por día, de forma ininterrumpida en todo el año.

JORNADA DE LA SOCIEDAD PROTECTORA

Por su parte, el sábado pasado la Sociedad Protectora de Animales de Zárate realizó una castración masiva de 96 mascotas, entre perros y gatos, de las cuales 36 fueron gratuitas y cubiertas por el municipio. En este caso, la Comuna coordinó con la Sociedad Protectora tal acción pero aún no ha administrado los recursos para cumplir con la ordenanza vigente.

El año pasado, el grupo proteccionista de animales VESPA presentó una ordenanza en el Concejo Deliberante para que en Zárate se garanticen las castraciones gratuitas.

