Allanan un domicilio en busca de pruebas sobre un homicidio en el barrio La Ilusión

La Fiscal Dra. Andrea Palacios confirmó ayer a LA VOZ que fue allanado un domicilio, siguiendo la investigación en el caso del homicidio de Ramón López cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 16 de enero pasado en el interior de su vivienda ubicada en el barrio La Ilusión.

Según explicó la titular de la UFI Nº 7, se habían pedido tres allanamientos, el Juez de Garantías autorizó uno de ellos el cual se llevó a cabo el martes siguiendo una pista investigativa aportada por Telecom en cuanto al celular de la víctima.

La empresa había informado que el e-mail perteneciente al número de celular de la víctima había sido dado de alta en otro número de celular propiedad de una señora que es donde se hizo el allanamiento. “Se secuestró el celular el cual hay que corroborar mediante pericias si es efectivamente el celular de López y respecto a los otros dos allanamientos no se hizo lugar, señaló la Dra. Andrea Palacios, por lo que hay que profundizar aún más la investigación”.

EL HECHO

El 15 de enero, y por llamados al 911, la Policía halló en el interior de una vivienda ubicada en calle Estrada y calle 24, el cuerpo sin vida de su morador quien presentaba varios puntazos en el abdomen que habrían provocado la muerte.

Según se señaló , se trataría de un crimen cometido por lo menos 48 horas antes del hallazgo del cuerpo, que fue identificado como Ramón López de 55 años.

Según señaló en ese momento el fiscal Alberto Gutiérres, que quien ingresó a la casa debió ser un conocido ya que la puerta no estaba forzada sino abierta, y también agregó que hubo algunos objetos faltantes como un Televisor Led chico. La investigación se vuelve dificultosa ya que no existen cámaras que podrían haber grabado el ingreso de alguna persona, ni tampoco testigos que hubiesen visto entrar a alguien a la casa.

