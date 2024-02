Podría complicarse el pago de sueldos docentes por las deudas de Nación

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que este último miércoles 6 de febrero fueron depositados los salarios correspondientes al mes de enero de la totalidad de los docentes bonaerenses, según el cronograma usual; incluidas las sumas no transferidas por Nación y advirtió que si esta situación persiste no se podrá hacer frente a los salarios de los meses próximos.

Según indicaron las autoridades provinciales, se abonó la totalidad de las sumas que lo componen incluyendo los complementos nacionales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico, aunque ese dinero que debe ser transferido por el Gobierno nacional todavía no llegó a las arcas bonaerenses.

«Aún cuando el Gobierno nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre», explicaron en la provincia.

En medio de la disputa que mantienen los gobernadores y el Ejecutivo nacional, que encabeza Javier Milei, en el Gobierno bonaerense destacaron que «todas las provincias del país están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del Gobierno nacional».

«La provincia de Buenos Aires manifiesta su enorme preocupación e insiste en que el Gobierno nacional debe honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N° 26.075 y Nº 25.053», ahondaron desde la Gobernación.

«De persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario», cerraron.

Frente de la Escuela 10: las clases comenzarán el 1º de marzo en la provincia de Buenos Aires.

El inicio del Ciclo Lectivo

En la provincia de Buenos Aires el ciclo lectivo 2024 empieza el viernes 1° de marzo para los estudiantes de todos los niveles, excepto la Educación Superior, y las vacaciones de invierno serán del 15 al 26 de julio.

Así lo informó la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), a cargo de Alberto Sileoni, que garantizó que se cumplirán los 190 días de clases obligatorios, como ocurre en territorio bonaerense hace 4 años.

La comunidad educativa bonaerense está compuesta por 5 millones de estudiantes, de los cuales 678.814 son de nivel inicial; 1.766.897 de primaria, 1.709.160 de secundaria, 276.610 de superior y 717.346 de otras modalidades.

Además, 430.000 docentes y 80.000 auxiliares se desempeñan en 21.000 escuelas distribuidas en los 135 municipios bonaerenses, entre jardines de infantes, primarias, secundarias, espacios de educación superior y otras instituciones.

Durante enero, en tanto, más de 185 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar participan de jornadas de aprendizaje y recreación en 1.700 predios en toda la provincia, en el marco del programa «Escuelas Abiertas en Verano», que se desarrolla de lunes a viernes, en jornadas de cuatro horas diarias en turno mañana o tarde. En Zárate, participaron del programa alrededor de 800 chicos.

Comparte esto: Facebook

X