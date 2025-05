Se disputó la segunda jornada

Continuó el pasado domingo la primera fase del torneo de divisiones infantiles de AFA (Asociación del Fútbol Argentino) al disputarse la se-gunda fecha.

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en la jornada:

• Categoría 2011: Everton 0 – Belgrano 1 (Patricio Ban Loo); San Martín (MG) 1 – Villa Dálmine 2 (Román Espíndola y Bautista Robaglio); Ferro Carril Mildland 1 – Puerto Nuevo 0; y CADU GP (ganó los puntos) – Juventud de Bernal PP (perdió los puntos al no presentarse a jugar).

• Categoría 2012: Everton 4 – Belgrano 1 (Salvador Gutiérrez); San Martín (MG) 1 – Villa Dálmine 3 (Román Alcaraz -2- y Nicolás Fratice-lli); Ferro Carril Mildland 1 – Puerto Nuevo 0; y CADU GP (ganó los puntos) – Juventud de Bernal PP (perdió los puntos al no presentarse a jugar).

• Categoría 2013: Everton 1 – Belgrano 0; San Martín (MG) 0 – Villa Dálmine 3 (Fidel López -2- y Tomás Hassell); Ferro Carril Mildland 2 – Puerto Nuevo 0; y CADU GP (ganó los puntos) – Juventud de Bernal PP (perdió los puntos al no presentarse a jugar).

Próxima Fecha: Será la 3ª y última de la 1ª Fase a jugarse el domingo 5 de mayo con estos partidos: San Martín vs CADU en Burzaco (Zona “30”); Belgrano vs Defensores del Chaco en Villa Massoni (Zona “25”); en Campana, Villa Dálmine vs Gimnasia de La Plata (Zona “9”) y Puerto Nuevo vs Sacachispas FC (Zona “22”).

La categoría 2011 de Belgrano venció a Everton en La Plata por las infantiles de AFA.