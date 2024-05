Entre sábado y domingo se jugará la primera fecha del Campeonato Oficial de la Liga

Luego de la suspensión total de la fecha del fin de se mana anterior, a causa de la lluvia, desde la Liga Zarateña de Fútbol se informó la reprogra-mación de la jornada.

De ésta manera entre sábado y domingo se jugará la pri mera fecha del Campeonato Oficial tanto en Primera Divi-sión «A» como en Primera Di visión «B».

PRIMERA DIVISION A

Domingo 5

San Miguel vs Belgrano

Cancha: San Miguel. Hora rios: 12.30 horas (6ta división), 14 horas (1ra división) y 16 ho ras (5ta división).

Estrada FBC vs Central

Cancha: Central. Horarios: 13 horas (3ra división) y 15 horas (1ra división)

Paraná vs Malvicino FBC

Cancha: Sarmiento: Hora rios: 11 horas (5ta división), 12.30 horas (3ra división) y 14.30 horas (1ra división)

Lima FBC vs Sarmiento

Cancha: Lima FBC. Horarios: 13.30 horas (5ta división), 15 horas (3ra división) y 17 ho ras (1ra división).

Villa Ciriaco vs

Ferroviarios Unidos

Cancha: Ferroviarios. Horarios: 11.30 horas (5ta divi-sión), 13 horas (3ra división) y 15 horas (1ra división).

PRIMERA DIVISION B

Sábado 4

Dep. Mitre vs Saavedra

Cancha: Sarmiento. Hora rios: 16 horas (5ta división) y 17.30 horas (3ra división)

N. Arsenal vs Cachunga FC

Cancha: N. Arsenal. Hora rios: 13.30 horas (3ra división) y 15.30 horas (1ra división)

Domingo 5

Social Lima vs ProTierra

Cancha: Social Lima. Ho rarios: 11.30 horas (5ta divi-sión), 13 horas (3ra división) y 15 horas (1ra división)

Maipú vs Dep. Capilla

Cancha: Maipú. Horarios: 16 horas (1ra división)

Maipú vs Once Corazones

Cancha: Maipú. Horarios: 18.30 horas (6ta división) y 20 horas (5ta división).

Defensores de Estrada vs

Social Obrero

Cancha: Sarmiento. Hora rios: 16.30 horas (1ra división), 18.30 horas (5ta div.), 19.30 horas (6ta div.) y 20.30 horas (3ra división).

Central Buenos Aiers y Paraná participarán en el Campeonato de Primera División A

Comparte esto: Facebook

X