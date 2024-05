Nuevamente apedrearon a micros del SIT

La inseguridad sigue en alza y no sólo se trata de delitos concretos sino de la tan afamada “sensación de inseguridad”. Se trata de una sensación generalizada de estrés, por la cual uno revisa dos veces si cerró las ventanas, las puertas, revisar candados de bicicletas, evitar horas nocturnas para salir y estar en alerta todo el tiempo cuando uno camina por la calle.

Así de estresante es vivir en una ciudad como Zárate en la cual proliferan delitos de motochorros, de delincuentes que colocan piedras en las rutas 6, 9 y 193 con fines de robo, en otros motochorros armados que roba motocicletas en la autopista y colectoras, en gente que deambula por los techos con fines de robos en galpones de viviendas y en patios y que también afecta a pasajeros del transporte público, que nuevamente fueron víctimas de piedrazos contra una micro del SIT.

Por lo tanto, no sólo es peligroso aguardar el micro en una garita sino que también es peligroso circular en los micros a expensas de que vuelen piedras y ser heridos con vidrios.

Esto fue lo que sucedió el martes pasado, en pleno mediodía, en un micro del SIT. Los piedrazos comenzaron a llover contra el micro en inmediaciones de Pellegrini y Pividal. Y no sólo afectó a una unidad sino a dos que trasladaban muchos pasajeros al colegio o a diversos trabajos. Afortunadamente ningún pasajero o el chofer resultaron heridos, pero los vidrios de la unidad quedaron totalmente destrozados y, como suele suceder, los delincuentes no fueron aprehendidos. La presencia policial en esa zona, a esa hora del día, era nula; pese a que existe una garita de control en Mitre y Pividal.

