La UOCRA va al paro por 70 nuevos despidos en la obra del Carem

El gobierno nacional despidió a 70 obreros de la construcción que desempeñaban tareas en la construcción del proyecto de reactor nuclear CAREM. Tal situación se anticipaba y por tal motivo la Unión Obrera de la Construcción nacional se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente”.

Fue por ello que intervino el ministerio de Trabajo, dictando una conciliación obligatoria provincial que no llegó a “buen puerto” ya que el gobierno nacional fue intransigente en su postura y decidió finalizar el contrato con 70 trabajadores. Aunque la Uocra advierte que podrían ser otros 500 trabajadores más, con lo cual llegarían a 570 obreros en total y la suspensión total de la construcción de este nuevo reactor, denominado Carem.

El gremio regional que conduce Julio González declaró un “paro por tiempo indeterminado” con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y pidió la continuidad de las obras y del proyecto nuclear, ya que de concretarse los 570 despidos propuestos significará la paralización del proyecto Carem. “No tienen la mínima intención de seguir sosteniendo esta fuerza del trabajo que está gracias al plan nuclear”, lamentó González en una asamblea de trabajadores el pasado martes, en la rotonda del complejo nuclear, en Lima.

Dirigiéndose a los obreros, el titular de la seccional resaltó; “ustedes saben lo que el CAREM 25 representa en materia energética, de soberanía y tecnología, y lo estamos construyendo nosotros. El mundo nos está mirando y el presidente se nos caga de risa. No estoy dispuesto a resignarme”, agregó.

Ya con los 70 contratos cesantes y con la amenaza de que otros 500 podrían seguir el mismo destino; ayer los trabajadores volvieron a manifestarse en la rotonda del complejo y avisaron que darán continuidad a las medidas de fuerza en defensa del empleo, con apoyo de la conducción nacional de la UOCRA al mando de Gerardo Martínez.

La problemática de CAREM se suma a los recientes despidos en el sector. En la seccional Zárate ya suman 1.200 desvinculaciones por el freno abrupto en las obras públicas.

La concentración en la rotonda del acceso al complejo nuclear, se trasladó a la rotonda de ingreso a nuestra ciudad; donde también empleados de la construcción se manifestaron e hicieron visible su reclamo y postura; paro por tiempo indeterminado.

“Siempre apostamos al diálogo pero hoy estamos acá por la falta de respuestas. El ministerio de Economía debería liberar los fondos para continuar con el proyecto. Esa es la herramienta para la continuidad laboral de los compañeros. De no tener respuestas seguiremos el plan de lucha, queremos recuperar la totalidad de los puestos» manifestó Julio González, secretario General de UOCRA Zárate.

El secretario general de UOCRA Zárate, Julio González, encabezó la protesta.

