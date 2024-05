Náutico Zárate enfrenta hoy a Glorias

Esta noche se jugará la quinta fecha del Campeonato Oficial de Primera División Damas (en su fase Clasificación).

Desde las 21.30 horas y en su gimnasio «Jorge Giovag noli» Náutico Zárate estará en frentando a Glorias.

El conjunto zarateño llega a éste compromiso luego de perder los últimos dos partidos (ambos de visitante) y buscará cambiar su presente y sumar así su segunda victoria (la anterior fue también en el gimnasio de la ribera ante Gimnasia de Villa del Parque).

Glorias por su parte jugó dos encuentros hasta el momento (tiene dos partidos pos tergados) donde ganó uno y perdió el restante.

Es importante recordar que al terminar la primera fase (Ronda Clasificación) los equipos que ocupen del primero al octavo lugar pasaran a jugar la Ronda Campeonato.

Los otros ocho conjuntos lo harán en Ronda Reubicación.

Azul Deza (Náutico Zárate)

La fecha completa se jugará ésta noche

Los ocho encuentros de ésta quinta fecha se jugarán en la noche de hoy. Esta será la programación:

Italiano vs Universitario La Plata; Ciudad de Buenos Aires vs Lomas; Estudiantil Porteño vs Harrods; Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires vs Argentino de Castelar; Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque vs Cooperativa Tortuguitas; Náutico Hacoaj vs Morón; Scholem vs Mutual Policial y Náutico Zárate vs Glorias.

