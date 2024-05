CADU enfrenta esta tarde a San Telmo en Villa Fox

Esta tarde en Villa Fox, CADU recibirá la visita del escolta San Telmo, en el marco de la decimocuarta jornada de la Zona «B» del Campeonato de la Primera Nacional correspondiente a la temporada 2024.

El encuentro, que irá televisado por TyC Sports, tendrá lugar en el estadio «Mario Oscar Losinno» del «celeste», comenzará a partir de las 13.30 horas, dirigirá Nahuel Viñas (primera vez que arbitrará al «celeste»), con la asistencia de Manuel Sánchez y Gonzalo Ferrari, siendo el cuarto árbitro Ariel Cruz.

Defensores Unidos buscará volver a la victoria luego del traspié sufrido en Chaco frente a For Ever para volver a empezar a escalar posiciones en la tabla ya que comparte el décimo puesto con Temperley y Atlanta con 16 puntos luego de 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 13 presentaciones. Enfrente estará San Telmo que se ubica en el segundo lugar de las posiciones con 28 unidades (12 puntos más que los zarateños) en la tabla, sumando 8 triunfos, 4 igualdades y 1 caída en éstas primeras 13 fechas.

CADU viene de perder en la fecha pasada, pero jugando como local cosecha 11 partidos sin derrotas con 6 victorias y 5 igualdades. San Telmo suma 12 encuentros sin caídas con 8 victorias y 4 empates, como visitante lleva 6 fechas sin caídas con 3 triunfos y 3 igualdades.

EL PLANTEL CERRO AYER SU PREPARACION

El plantel de CADU finalizó ayer su preparación en el estadio de Villa Fox para el partido de hoy frente al «candombero».

Tras el entrenamiento el técnico Santiago Davio dio a conocer la lista de los futbolistas que quedaron concentrados a la espera del decimocuarto compromiso de la temporada, donde entre ellos se encuentra el volante Matías Nizzo que cumplió la fecha de suspensión por haber sumado cinco amarillas y el arquero Fabricio Henricot recuperado de una distensión. Mientras que no está el volante Rodrigo Juárez lesionado en una de sus rodillas.

Esta es la nómina de los 20 jugadores convocados: Fabricio Henricot, Mauricio Aquino (arqueros); Mauro Alarcón, Ariel Morales, Damián Zadel, Luis Olivera, Matías Mariatti, Matías Contreras (defensores); Maximiliano Ortigoza, Brian Guerra, Matías Nizzo, Nicolás Cavagnero, Jonathan Suárez Cortés, Felipe Fernández Palazuelo, Franco Sivetti (volantes), Franco Lonardi, Martín Peralta, Javier Velázquez, Rodrigo Hernández y Franco Caballero (delanteros).

SE VENDEN ENTRADAS HOY EN LA BOLETERIA

Al mediodía desde las 12.00 horas en la Boletería del Estadio (Justa Lima y Sáenz Peña) habrá venta de entradas anticipadas.

AYER COLON GOLEO Y ES UNICO PUNTERO

Anoche en el inicio de la 14ª jornada en Santa Fe, Colón goleó 3-0 a Almagro y quedó como el único líder de la Zona «B»

