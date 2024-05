Estrada FBC y Lima FBC fueron los únicos ganadores en el Campeonato Oficial de la Liga Zarateña

Este fin de semana se jugó la primera fecha del Campeonato Oficial de Primera División «A» que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

Se jugaron los cinco encuentros ayer domingo.

Solamente dos equipos lograron ganar y fueron Estrada FBC y Lima FBC.

Precisamente Estrada se impuso por 1-0 al último campeón, Central Buenos Aires.

El único gol del conjunto de Villa Angus fue logrado por Fernando Brito.

En cuanto a Lima FBC, jugando de local en su cancha, superó 3-0 a Sarmiento.

En éste caso los goles fue ron marcados por Mario Arrativel, Jose Cabrera y Mauricio Moreno.

EMPATE EN OTRAS TRES CANCHAS

En los otros encuentros se registraron todos empates.

Paraná y Malvicino igua laron 0-0 en la cancha de Sar miento.

San Miguel, jugando de lo cal, igualó 1-1 con Belgrano.

Los goles de Daniel Salvo (San Miguel) y Angel Salvo (en Belgrano).

Finalmente Villa Ciriaco y Ferroviarios también empataron 1-1 con goles de Maximiliano Garcia (Villa Ciriaco) y Samuel Acosta (en Ferro).

PARTIDOS DE LA PROXIMA FECHA

La segunda fecha en Primera División A será la siguiente:

Estrada FBC vs Belgrano; Central Buenos Aires vs Pa raná; Malvicino vs Villa Ciriaco; Ferroviarios Unidos vs Li ma FBC y Sarmiento vs San Miguel.

Braian Pacheco 8Estrada) y Ulises Monaco (Central) disputan la posesión de la pelota

