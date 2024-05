Sábado y domingo con partidos del Torneo Oficial

La segunda fecha del Campeonato Oficial de Primera Di visión «A» que organiza la Liga Zarateña de Fútbol se jugará entre sábado y domingo donde se destaca, sin dudas, una nueva edición del clásico entre Estrada FBC y Belgrano que se jugará en cancha del Club Central.

Esta será la programación completa

SABADO 11

Estrada FC vs Belgrano

Cancha: Central Buenos Aires. Horarios: 16 horas (1ra división)

Sarmiento vs San Miguel

Cancha: Sarmiento. Hora rios: 13 horas (5ta división), 14.30 horas (3ra división) y 16.30 horas (1ra división).

DOMINGO 12 DE MAYO

Central Bs. As. vs Paraná

Cancha: Central. Horarios: 11.30 horas (5ta división), 13 horas (3ra división), 14.30 horas (6ta división) y 16 horas (1ra división).

Ferroviarios vs Lima FBC

Cancha: Ferroviarios. Ho rarios: 10.30 horas (6ta divi-sión), 12 horas (5ta división), 13.30 horas (3ra división) y 15.30 horas (1ra división).

Malvicino FBC vs Villa Ciriaco

Cancha: Malvicino. Hora rios: 13 horas (1ra división), 15 horas (5ta división) y 16.15 horas (3ra división).

San Miguel, equipo que empató en la primera fecha. Hoy será visitante de Sarmiento

Comparte esto: Facebook

X