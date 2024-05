15 de Mayo

– Día Internacional de la Familia.

– Día Internacional de la Objeción de Conciencia.

– Día del Trabajador Sanitarista en Argentina.

– Día del Docente Universitario argentino.

-1852: Fallece en Mendoza, a los 61 años, Tomás Godoy Cruz, representante mendocino ante el Congreso de Tucumán que declaró la independencia argentina el 9 de julio de 1816.

-1859: Nace Pierre Curie, físico francés.

-1874: Se inauguran las obras del sistema de cloacas y agua corriente de la ciudad de Buenos Aires planeadas por el ingeniero inglés John Frederick La Trobe Bateman.

-1928: Walt Disney estrena “Plane Crazy”, el primer cortometraje en el que aparece el ratón Mickey, personaje animado que se convertiría en el emblema de su compañía.

-1925: Nace en Las Garzas, Santa Fe, el músico, compositor y escritor Horacio Guarany , ganador en 1985 del Premio Konex de Platino como mejor cantante de la historia del folklore. Grabó 56 álbumes, el primero fue “Horacio Guarany”, publicado en 1957.

-1930: Nace en Córdoba el actor, humorista y guionista de cine Juan Carlos Mesa, creador del programa de televisión “Mesa de noticias” y ganador de dos premios Martín Fierro. Fue guionista de Tato Bores y de películas en las que actuó.

-1930: El Profesor Jacinto Cavenaghi da una conferencia en el Círculo Popular de Cultura sobre «Antecedentes de Mayo y causas que la determinaron».

-1970: En el Club Independiente se presentó durante tres días, el éxito televisivo del momento de Canal 13 “El Circo de Marrone” conducido por el payaso Pepitito, famoso personaje de Marrone que tenía como muletillas «¡Che…!», «¡Mamita querida!» y «Me saco el saco y me pongo el pongo».

-1991. Se realiza el Censo Nacional, un año después de lo previsto, debido a la grave crisis económica. La población alcanza los 32.615.528 habitantes, lo que representa un incremento de algo más de 4,5 millones de personas en relación al censo de 1980.

-1992: Se presentó en el Coliseo el espectáculo “Córdoba y Mendoza armaron una cosa” con Los 4 de Córdoba” y el dúo cómico Los Cumpas.

-1998: Fallece Juan Beroch, fue violinista de la orquesta de Juan Ehlert pero abandonó la música para dedicarse a la actividad gremial en el Frigorífico Smithfield. Fue Secretario General del Sindicato de Obreros del Frigorífico que integró el grupo conocido como “Los 23” despedidos de la planta a raíz de la huelga que se inició el 5 de enero de 1945 que reclamaba reivindicaciones laborales y sociales. Estuvo junto a sus compañeros 17 meses despedido, finalmente reincorporado lograron que se les reconociera a los trabajadores las 6 horas de trabajo en las cámaras de hielo y otros beneficios sociales.

-1992: Quédó inaugurada en Lima, la red de gas natural que benefició a 12000 usuarios. El intendente Aldo Arrighi y Juan Carbajo, presidente de COSPLI encendieron la llama alimentada con gas natural.

-1995: LA VOZ expuso su labor periodística en el stand de ADIRA en la Feria Internacional del Libro que reunió a los 12 diarios más importantes del interior del país.

-2004: Muere el actor Narciso Ibáñez Menta a los 91 años, fue actor y director teatral español nacionalizado argentino. Reconocido en la ficción de terror en países en Argentina, Uruguay y España.

-2010: Un accidente cerebrovascular sufrió Gustavo Cerati que lo mantuvo en coma hasta su fallecimiento, producido el 4 de septiembre de 2014. El ex líder de Soda Stereo se encontraba dando un concierto en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, cuando sufrió una isquemia cerebral. No obstante, tras ser internado en el Centro Médico Docente La Trinidad fue que sufrió el ACV que lo dejó en coma hasta el día de su muerte. Con Soda Stereo, Cerati lanzó clásicos del rock nacional como Persiana americana, De música ligera y Cuando pase el temblor, entre otras. Mientras que, como solista, publicó éxitos como Puente, Te llevo para que me lleves, Paseo Inmortal y Adiós.

– 2012. A los 83 años muere uno de los protagonistas del Boom de la literatura latinoamericana de los 60: Carlos Fuentes. Había nacido en 1928. El escritor mexicano dejó títulos como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cristóbal Nonato y La silla del águila. Recibió el Premio Cervantes en 1987.

-2015: En el Almacén Cultural Cooperativo se inauguró la Muestra Colectiva de Plástica y Fotografía “Arte en Cuatro y dos”. Con trabajos de Graciela Duarte (grabado-dibujo), Rene Peralta (pintura), Horacio Kloc (grabado y escultura), Matilde Mocnik (pintura y escultura), Beta Ranzoni y Sergio Ranzoni (fotografía).

– 2020 : Murió el cantante argentino Sergio Denis tras permanecer internado en la clínica de rehabilitación ALCLA en Belgrano desde el marzo de 2019. El artista sufrió una caída de casi tres metros al foso de orquesta del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán mientras daba un concierto el 11 de marzo de 2019. El primer informe médico indicó que Denis había sufrido hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

