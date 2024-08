Este sábado irá la cuarta fechaen el Infanto Juvenil de la Liga

El Torneo Infanto – Juvenil temporada 2024 denominado «Copa 50º Aniversario

Nucleoeléctrica Argentina» que organiza la Liga Zarateña de Fútbol continuará este sábado 25 cuando se juegue la cuarta fecha.

La jornada incluirá ocho partidos, cuatro de ellos irán en nuestra ciudad, dos en Lima y los dos restantes en Campana.

LA PROGRAMACION

Estos serán los encuentros para la fecha de sábado:

– Villa Ciriaco vs CADU: En Ferroviarios, cancha grande: 14 hs. (cat. 2013); 15 hs. (cat. 2012); y 16 hs. (cat. 2010). En cancha chica: 14 hs. (cat. 2015); y 15 hs. (cat. 2017).

– Ferroviarios vs Mitre: En Ferroviarios, cancha grande: 11 hs. (cat. 2012); 12 hs. (cat. 2011); y 13 hs. (cat. 2013). En cancha chica: 12.30 hs. (cat. 2015); y 13.30 hs. (cat. 2016).

– Villa Dálmine vs. Def. de Estrada: En Campana, predio de Trefila, cancha grande: 10 hs. (cat. 2011); y 11 hs. (cat. 2013). En cancha chica: 11 hs. (cat. 2015); 12 hs. (cat. 2016); y 13 hs. (cat. 2017).

– Belgrano vs Maipú: En Belgrano, cancha grande: 9.30 hs. (cat. 2010); 10.30 hs. (cat. 2011); 11.30 hs. (cat. 2012); 12.30 hs. (cat. 2014); y 13.30 hs. (cat. 2013). En cancha chica: 14.30 hs. (cat. 2018); 15.30 hs. (cat. 2017); 16.30 hs. (cat. 2016); y 17.30 hs. (cat. 2015).

– Lima FC vs Arco FC: En Lima, cancha grande: 11 hs. (cat. 2014); y 12 hs. (cat. 2013). En cancha chica: 11 hs. (cat. 2016); 12 hs. (cat. 2015); y 13 hs. (cat. 2017).

– Central vs Sarmiento: En Central, cancha grande: 9.00 hs. (cat. 2012); 10 hs. (cat. 2014); 11 hs. (cat. 2013); 12 hs. (cat. 2015); y 13 hs. (cat. 2011). En cancha chica: 11 hs. (cat. 2016); y 12 hs. (cat. 2017).

– Social Lima vs San Miguel: En Lima, cancha grande: 10.30 hs (cat. 2010); 11.30 hs. (cat. 2014); y 12.30 hs. (cat. 2012). En cancha chica: 13.30 hs. (cat. 2017); 14.30 hs. (cat. 2015); y 15.30 hs. (cat. 2016).

– Puerto Nuevo vs Malvicino: En Campana, cancha grande: 10 hs (cat. 2011); 11 hs. (cat. 2014); 12 hs. (cat. 2010); y 13 hs. (cat. 2013).

Este sábado tendrá lugar la cuarta fecha del Torneo Infanto Juvenil de la Liga Zarateña.

