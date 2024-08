Panaderos argumentaron el aumento: “El pan cuesta 2300 pesos y el precio ya es viejo”

“Insostenible” es la situación de muchos panaderos, como la de muchos vecinos que ven cómo aumentan los impuestos, los servicios y la comida.

Tal como informó este medio, la cámara local de Panaderos decidió aumentar el kilogramo de pan a 2300 pesos pero el precio ya “quedó viejo”, aseguró Pedro Pérez, titular de la cámara local.

Los centros de panaderos de varios distritos bonaerenses decidieron aumentar 30% el valor del kilo de pan a partir de la medianoche del martes. Y Zárate no fue la excepción, alcanzando un valor histórico de $2300.

El incremento fue atribuido al alza de los costos de producción y los servicios, como la luz y el gas.

“Sufrimos muchos aumentos y decidimos aumentar el precio porque muchos panaderos no se pueden sostener. Aumentaron los insumos, los sueldos, las materias primas, el harina y los servicios. Pero quiero aclarar que este precio es un parche; ya que los panaderos están ahogados. Por lo que seguramente volverá a aumentar el precio. Una vez que pudimos consensuar un precio, aumentamos y ahora nos enteramos que subieron un montón los servicios y también el precio de la harina. Por lo tanto, el precio ya quedó viejo”, aseguró el titular de la cámara local de Panaderos.

Cabe señalar que desde el 20 de diciembre que el precio de pan no aumentaba; “sabemos que es un alimento básico en la mesa de los zarateños y tratamos de ser solidarios con los consumidores en esta delicada situación económica, pero no podemos aguantar los aumentos de todas las cosas”, aclaró Pérez.

LA ESCALADA DEL PAN

El primero de agosto del 2022, el precio en los mostradores de las panaderías vendían el pan a 350 pesos el kilo. El 17 de octubre subió a 400 pesos. En marzo de 2023, pasó a 500 pesos y en mayo a los 600 pesos. En el mes de junio subió 100 pesos más para ubicarse en 700. En octubre se pagó 1250 pesos y el 20 de diciembre, el último aumento, escaló a 1800.

Ahora, en mayo de 2024 alcanzó los 2300 pesos.

Este aumento alcanza a todos los productos derivados de la harina; por lo tanto facturas, bizcochos y otros panificados también aumentarán su valor a partir de hoy pero dicha suba quedará a expensas de cada panadero.

Pedro Pérez, titular de la cámara local.

