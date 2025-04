A siete meses de la muerte de Lola Rodríguez su familia reclama justicia

Lola Isabella Rodríguez falleció en septiembre pasado tras permanecer una semana internada en el Sanatorio Los Arcos de Capital Federal.

El domingo 15 de septiembre pasado, cerca de las 20 horas, Lola fue atropellada por un auto mientras circulaba en una moto.

El accidente se produjo en la esquina de Lavalle e Independencia, en el Centro de nuestra ciudad.

Lola viajaba como acompañante y luego de la colisión, su cabeza impactó contra un material metálico dejándola inconsciente en el suelo.

El otro vehículo involucrado fue un Fiat Mobi, cuyo conductor circulaba por calle Lavalle.

La investigación del hecho la lleva adelante el fiscal Alberto Gutiérrez, instructor judicial de la UFI 7 de la Departamental Zárate-Campana y en la causa aún no se registran avances de importancia.

Su padre, Gonzalo, expresó en las redes sociales su profundo dolor y un reclamo de justicia: “exijo e imploro justicia. Siete meses sin Lola. Doscientos días eternos, repletos de angustia. Extrañando su voz, sus risas, su ternura. Extrañando a Lola. Deseando que cada mañana me esté despertando de una maldita pesadilla. Lo más triste es que no sólo hay que soportar el indescriptible dolor de perder físicamente a tan hermoso ser y saber que no podrá cumplir sus sueños, reír o llorar junto a nosotros. Sino también la espantosa impotencia de ver sufrir a la gente que más querés. Y todo como consecuencia de un acto que se podría haber evitado. Todo por una conducta que no sólo es reprochable sino también sumamente irresponsable y desinteresada por la vida. Por todo esto repito.. reclamo, exijo e imploro justicia. Amor mata dolor”, fueron las palabras compartidas por el padre de Lola.

En cuanto a la causa, se siguen investigando los pormenores del accidente.

